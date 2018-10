Kick-off zur Europawahl 2019: „Diesmal wähle ich“ Workshops in Wien und Graz für alle, die sich rund um die Europawahl engagieren wollen.

Rund 2.000 ÖsterreicherInnen haben sich bereits auf diesmalwaehleich.eu registriert.

Wien (OTS) - Guerillamarketing, Online-Events, Frames, Kooperationen - die UnterstützerInnen von diesmalwaehleich.eu hatten zahlreiche Ideen wo und wie die Europawahlen Teil ihrer Kommunikation, Veranstaltungen und Aktivitäten werden können. Diese teilten sie mit anderen Begeisterten im Rahmen von zwei Kick-Off Veranstaltungen in Wien und Graz.

Die Webseite diesmalwaehleich.eu steht allen Personen offen, die sich gerne im Vorfeld der Europawahlen einbringen möchten - ob als Einzelperson oder organisierte Gruppe, ob via Social Media oder durch Veranstaltungen und andere Aktivitäten. Ziel der Plattform ist es, engagierte Menschen zu vernetzen und ihre Aktivitäten sichtbar zu machen. Die Plattform ermöglicht es auch jedem Einzelnen, weitere Freunde einzuladen und für die Idee zu begeistern.

Dieses freiwillige Engagement wird vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments aktiv begleitet: Den Start machte Anfang der Woche das Kick-off Treffen im Haus der Europäischen Union in Wien. Rund 40 Teilnehmende diskutierten in moderierten Gruppen Strategien für Onlinemarketing, Offline-Methoden und entwarfen konkrete Konzepte zur Europawahl 2019. Die Gespräche und Synergien, die sich daraus ergeben haben, werden bei einem nächsten Treffen am 22. November noch vertieft und zur Umsetzung gebracht. Unterstützt wurde das Kick-off Treffen in Wien von der Bundesjugendvertretung, die mit den Teilnehmenden zu Strategien im Bereich des Offline-Campaignings brainstormte und ihre Toolbox dafür vorstellte.

Am Mittwoch folgte das Kick-off Treffen in Graz mit Unterstützung des Europe Direct Informationszentrums. Auch in Graz tauschten rund 40 TeilnehmerInnen aus der ganzen Steiermark, darunter viele Studierende und zivilgesellschaftlich engagierte Menschen, Ideen wie die "Greenbox" Initiativen an Universitäten, Schulen und verschiedenen steirischen Organisationen, aus.

Die nächsten Events für alle an der Europawahl 2019 Interessierte sind bereits auf diesmalwaehleich.eu online.

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu