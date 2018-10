Huawei debütiert hochpräzise drahtlose Ortungslösungen, um die Digitalisierung der Wirtschaft zu vereinfachen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2018 hochpräzise drahtlose Ortungslösungen vorgestellt. Die metergenaue kommerzielle Lösung hilft Unternehmen dabei, genau nach Kundenanforderungen ein optimales Geschäftserlebnis in Echtzeit bereitzustellen und das Kundenerlebnis in Supermärkten, auf Flughäfen und in anderen Szenarien zu verbessern. Die zentimetergenaue drahtlose Ortungslösung für Industriestandorte ermöglicht dem produzierenden Gewerbe, Logistikfirmen und anderen Sektoren die Echtzeitüberwachung des Standorts von Mitarbeitern, Fahrzeugen und Vermögenswerten. Mittels ortsbasierter visualisierter Analyse und entsprechender Optimierung lassen sich Produktivitätsgewinne erzielen.

Im digitalen Zeitalter entscheiden sich immer mehr Unternehmen für Wi-Fi-Netzwerke, um das Konsumerlebnis der Nutzer aufzuwerten. Darüber hinaus erhoffen sich Unternehmen durch den Fortschritt bei drahtlosen Ortungstechnologien aussagekräftige Erkenntnisse über das Konsumverhalten im stationären Handel durch anonyme Positionsdaten, die der Nutzer freiwillig bereitstellt. Denkbar ist sogar die Verwaltung von Produktionsmitteln und teuren Vermögenswerten. Herkömmliche Wi-Fi-Ortungslösungen sind auf 5 bis 8 m genau und sind ungeeignet für industrielle Anwendungen. Mithilfe von Bluetooth Ortungsbeacons lässt sich die Genauigkeit der herkömmlichen Positionsbestimmung bis auf 1 m verbessern, aber die Installation und Verwaltung dieser extra Beacons ist kompliziert. Die beste Lösung für den Unternehmensbereich ist eine einzelne WLAN-Lösung, die sowohl drahtlose Netzwerkabdeckung als auch Positionsdienste mit unterschiedlicher Präzision bereitstellt.

Bei der metergenauen Wi-Fi-Ortungslösung für kommerzielle Szenarien von Huawei kommt ein AP4050DN-AOA Wi-Fi Access Point (AP) zum Einsatz, der ein drahtloses Signal mit Angle of Arrival-(AOA-)Technologie verwendet und in Kombination mit dem von Huawei entwickelten Polit-Algorithmus und einer unabhängigen Ortungs-Funkfrequenz eine Positionsgenauigkeit von 1 m erzielt. Implementierung und Instandhaltung von Netzwerken werden dadurch deutlich vereinfacht. Der AP4050DN-AOA erstellt ein Netzwerk, um Wi-Fi-Abdeckung zu implementieren und Anforderungen bezüglich Anwendungsdiensten wie Heatmap und Analyse des Kundenstroms zu erfüllen. Unterstützt wird zudem die Big Data-Analyse des Kundenverhaltens anhand der standortspezifischen Warenauswahl, um daraus effektive Marketingstrategien zu entwickeln.

Bei der zentimetergenauen drahtlosen Ortungslösung für Industriestandorte integriert der AP4050DN-E AP Ultra-WideBand-(UWB-)Positionstechnologie für extrem genaues Tracking. Die Positionsgenauigkeit von 10 cm eignet sich für Dienste wie Personalmanagement, Materialüberwachung und -planung und Sicherheitswarnungen. Mit der Lösung lassen sich Produktionsprozesse visualisieren und Produktivitätsgewinne von bis zu 30 % erzielen. Außerdem ermöglicht die Technologie das Anlegen von virtuellen Zäunen um Gefahrenbereiche, um das Sicherheitsrisiko zu reduzieren. Die integrierte Bereitstellung von Wi-Fi- und UWB-Positionsnetzwerken in einem Produktionsbereich lässt sich mit einem einzelnen Netzwerk implementieren. Dies erfordert weniger Netzwerkknoten, und die Gesamtbetriebskosten sinken um bis zu 50 %.

"Die szenarienbasierten Ortungslösungen von Huawei erfüllen die Anforderungen des drahtlosen Zugangs sowohl in kommerziellen als auch in industriellen Szenarien. Sie liefern präzise Positionsdaten, erhöhen aber nicht die Komplexität der Bereitstellung", sagte Zhao Zhipeng, Geschäftsführer der Huawei Campus Network Domain. "Darüber hinaus bietet Huawei zusammen mit globalen Partnern Komplettlösungen für Geschäftsanwendungen, um Unternehmen bei der Digitalisierung und beim Geschäftserfolg zu unterstützen."

Huaweis WLAN-Lösungen sind weit verbreitet in Bereichen wie Business Office, Bildung, Wirtschaft, Healthcare, produzierendes Gewerbe und viele mehr. Bislang wurden mehr als 5 Millionen APs in über 100 Ländern implementiert. Weitere Informationen finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/wlan

Der AP4050DN-E mit UWB kommt Ende 2018 auf den Markt.

Der AP4050DN-AOA kommt Anfang 2019 auf den Markt.

Huawei wird auch weiterhin eine langfristige, zukunftsorientierte und breite Zusammenarbeit mit Unternehmenskunden anstreben und die Plattform dazu verwenden, die Digitalisierung und Modernisierung der Wirtschaft voranzutreiben. Derzeit haben sich 211 Fortune Global 500-Unternehmen und 48 Fortune Global 100-Unternehmen für Huawei als Partner bei der Digitalisierung entschieden.

