Shandong lädt Unternehmen und Talente für qualitätsbetonte Entwicklung ein

Ji'nan, China (ots/PRNewswire) - Die Conference on Confucian Entrepreneurship 2018 beginnt am 28. September in Ji'nan in der ostchinesischen Provinz Shandong. Das Organisationskomitee hielt drei Tage vor der Eröffnungszeremonie eine Pressekonferenz ab, um über die Vorbereitung der Veranstaltung zu informieren.

Rund 1.200 Vertreter hätten ihre Teilnahme bestätigt, mehr als 200 mehr als erwartet, so die Nachrichtenagentur. Fast 70 Prozent der Teilnehmer kommen aus anderen Provinzen, Hongkong, Macao, Taiwan und anderen Ländern.

"Vor allem Vertreter von Forschungsinstituten, angesehene Akademiker und Experten, Spezialisten und Vertreter von Unternehmen der Fortune Global 500 und der Privatwirtschaft werden sich darüber austauschen, wie wir die Wiederankurbelung der Wirtschaft besser umsetzen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung erreichen können", sagte Sun Laibin, stellvertretender Leiter des Provinzbüros für die Umsetzung von Wachstumstreibern, auf der Pressekonferenz.

Zur Unterstützung des Wachstums von 10 Industriezweigen plant die lokale Regierung die Förderung von 600 Großprojekten unter globalen Unternehmen und Talenten. Vereinbarungen zur 130 Projekten mit einem Gesamtauftragswert von 536,62 Milliarden Yuan sollen während der Veranstaltung unterzeichnet werden. "Das Ziel ist, alle Projekte innerhalb eines Jahres durchzuführen und anhand eines Followup-Verfahrens deren Implementierung zu verfolgen und zu überwachen," sagte Sun.

Eine Online-Plattform für Investitionen und Rekrutierung soll bei der Eröffnungsfeier der Konferenz eingeführt werden. Mithilfe von Cloud Computing wurden Big Data und andere Technologien, Angebot und Bedarf bei potenziellen Projekten, Talente und Hauptstädte in den 10 Hauptindustrien und in über 180 Entwicklungsparks in 17 Städten der Provinz in die Plattform integriert. Besucher können bestimmte Geschäftsbereiche, Investitionsvorhaben, Stellenbeschreibungen oder andere Präferenzen auswählen, um eine perfekte Übereinstimmung zu finden. Der Online-Service ist sowohl auf Laptops als auch auf mobilen Geräten verfügbar.

Das Organisationskomitee der Shandong Conference on Confucian Entrepreneurship hat einen Talentpool eingerichtet, der Informationen zu rund 2.000 Experten und Forschern enthält und über den mehr als 1.500 wichtige Stellenangebote in 539 Organisationen und Unternehmen veröffentlicht wurden. Weiter wird eine Broschüre mit Anreizen und Karriereaussichten für hochrangige Talente, die in Shandong arbeiten sollen, angeboten. Die lokale Regierung ermutigt Unternehmen außerdem zu Partnerschaften mit Vertretern von Hochschulen, um zu erkunden, wie deren technologische Errungenschaften kommerzialisiert werden könnten.

Um Investitionen und Talente über die Plattform attraktiv zu halten, schlug Shandong vor, die Conference on Confucian Entrepreneurship als dauerhafte, alle zwei Jahre stattfindende Einrichtung zu verstehen, für die eigens eine Festanstellung im Sekretariat geschaffen wurde. In der Zeit zwischen den Konferenzen werden kompetente Regierungsabteilungen und führende Business-Insider spezielle Komitees zu Themen wie Business und Handel, Technologie, Bildung, Tourismus, Gesundheit, Finanzen und junge Startups einberufen. Jedes Komitee wird regelmäßig Austauschprogramme einleiten und Dienstleistungen zur Förderung unternehmerischer Bemühungen anbieten.

Die 2018 Shandong Conference on Confucian Entrepreneurship sendet ein starkes Signal an ganz China und die ganze Welt, dass Shandong entschlossen ist, sich für die Außenwelt zu öffnen und systematisch Anstrengungen unternimmt, um Unternehmen und Talente für eine ausgereifte, qualitätsbetonte Entwicklung in der Provinz einzubringen.

