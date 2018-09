Königin Rania Al-Abdullah des Haschemitischen Königreichs Jordanien, UN-Botschafterin Anne Hathaway und Schauspieler Winston Duke erheben ihre Stimme für die Geschlechtergleichstellung am HeForShe IMPACT Summit

New York (ots/PRNewswire) - Am Rande der 73. UN-Generalversammlung tragen Ihre Majestät, die Königin Rania Al-Abdullah des Haschemitischen Königreichs Jordanien, die preisgekrönte Schauspielerin und UN-Botschafterin des guten Willens für Frauen Anne Hathaway sowie der Schauspieler und Aktivist Winston Duke zusammen mit Staatsoberhäuptern, CEOs internationaler Unternehmen, Universitätspräsidenten und Aktivisten gemeinsam auf, um bahnbrechende Lösungen zur Erzielung der Geschlechtergleichstellung auf der ganzen Welt zu präsentieren. Insbesondere führte HeForShe drei verschiedene Produkte am Gipfeltreffen ein, die auf der Arbeit der HeForShe Champions basieren:

HeForShe Proven Solution on How to Achieve Parity in Global Leadership : Die Lösung, die durch die Arbeit des HeForShe IMPACT Champion PwC Network entstanden ist, dessen weltweites Führungsteam den Frauenanteil in nur 15 Monaten von 18% auf 47% erhöht hat, stellt eine Roadmap für andere Organisationen auf.

: Die Lösung, die durch die Arbeit des HeForShe IMPACT Champion PwC Network entstanden ist, dessen weltweites Führungsteam den Frauenanteil in nur 15 Monaten von 18% auf 47% erhöht hat, stellt eine Roadmap für andere Organisationen auf. HeForShe Emerging Solutions for Gender Equality Report , der 34 konkrete Lösungen für die Erzielung der Geschlechtergleichstellung enthält. Die Lösungen widmen sich einer breiten Palette von Themen, darunter das Angehen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, die Bekämpfung geschlechterbasierter und sexueller Gewalt sowie das Erreichen der Gleichstellung in der gesamten Gesellschaft.

, der 34 konkrete Lösungen für die Erzielung der Geschlechtergleichstellung enthält. Die Lösungen widmen sich einer breiten Palette von Themen, darunter das Angehen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, die Bekämpfung geschlechterbasierter und sexueller Gewalt sowie das Erreichen der Gleichstellung in der gesamten Gesellschaft. Als Letztes präsentierte HeForShe seinen ersten HeForShe Male Allies Guide for Gender Equality - Tips for Understanding and Managing Your Emotions, der auf einem Programm basiert, das von der finnischen Regierung, ein HeForShe IMPACT Champion, auf den Weg gebracht wurde, um Wehrpflichtige einzuberufen, die Gewalt gegen Frauen bekämpfen.

Anne Hathaway, welche die Lösungen begrüßte, sagte: "Die Männer, die heute mit mir auf der Bühne stehen, sind hier, weil sie einen riesigen Stein durch die Glasdecke schmeißen."

Die neusten HeForShe Champions, die am Gipfeltreffen offiziell bekannt gegeben wurden, sind Lungisa Fuzile, CEO Standard Bank, sowie der Generalsekretär der Weltpfadfinderorganisation, Ahmad Alhendawi.

Im Vorfeld der Veranstaltung lancierte HeForShe den Hashtag #MorePowerfulTogether, mit dem Wahrzeichen auf der ganzen Welt aufgefordert wurden, die Hälfte ihrer Beleuchtung auszuschalten, um auf die Leistung aufmerksam zu machen, die verloren geht, wenn Frauen untervertreten sind. Das Gipfeltreffen unterstrich diese Botschaft, indem die Champions aus allen Ecken der Gesellschaft gemeinsam auftragen, um aufzuzeigen, dass wir zusammen wirklich stärker sind.

Zum Abschluss der Veranstaltung sagteWinston Duke: "Als Schauspieler wurde mir immer gesagt, dass es keine kleinen Rollen gebe. Und in einer Welt der Geschlechtergerechtigkeit kenne ich keine Aussage, die mehr der Wahrheit entspricht. Ich richte mich an jeden einzelnen Mann und Jungen, der diese Veranstaltung heute mitverfolgt, und frage ihn: Ich bin HeForShe, und du?"

VIDEO UND FOTOS: LINK

BERICHT UND PRODUKTE: LINK

HeForShe ist eine gemeinnützige Solidaritätskampagne von UN Women für Geschlechtergleichstellung, welche die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen fördert. Die Bewegung stellt Männer ein, um für die Frauen als Verfechter der Geschlechtergleichstellung einzustehen. Der HeForShe IMPACT Summit wurde vom Titelsponsor von HeForShe, BNP Paribas, sowie dem PwC Network ausgerichtet.

