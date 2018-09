Roche entwickelt durch Integration von Daten aus der kontinuierlichen Blutzuckermessung sein offenes Diabetes-Management-Ökosystem weiter, um personalisierte Therapie-Entscheidungen zu fördern

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute die Unterzeichnung eines nicht-exklusiven Vertrags zur Datenintegration mit Senseonics und damit den Ausbau seiner Partnerschaft mit dem Unternehmen bekannt. Nach den Bestimmungen des Vertrags ist es Ziel beider Partner, den nächsten Schritt in der Datenintegration des Langzeit Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems von Eversense in das Lösungsangebot von Roche zum digitalen Diabetes-Management umzusetzen. Diese Integration wird die Synchronisierung von CGM-Echtzeitdaten ermöglichen, sodass Eversense-Nutzer und ihre Ärzte Blutzuckerwerte und damit zusammenhängende Daten online und auf ihren Mobiltelefonen überprüfen können, beispielsweise mit der mySugr-App oder dem Accu-Chek Smart Pix. Die erste Datenintegration soll Nutzern ab 2019 zur Verfügung stehen.

- Der Ausbau der Partnerschaft mit Senseonics ist der nächste Schritt in der Integration des Langzeit Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems von Eversense® in das Lösungsangebot von Roche für digitales Diabetes-Management.

- Menschen mit Diabetes und ihre Ärzte können Informationen zum Blutzucker und damit zusammenhängende Daten sowohl auf den Apps und internetbasierten Lösungen von Roche als auch auf der Eversense App sehen.

- Diese Integration wird Nutzern Zugang zu Daten mit einem konsolidierten Überblick von therapierelevanten Informationen eröffnen und damit bessere Entscheidungen zur Therapie fördern.

"Der Ausbau unserer langjährigen Beziehungen zu Senseonics durch die Integration von Daten, die durch die Eversense und Eversense XL CGM-Sensoren generiert werden, in unsere digitalen Lösungen ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres offenen Ökosystems. Damit tragen wir fortgesetzt unserer Vision Rechnung, Innovation durch vollständig integrierte Diabetes-Management-Lösungen auf den Markt zu bringen und ermöglichen Menschen mit Diabetes, ihre Therapieroutine jeden Tag mit Zuversicht zu handhaben und eine wahre Erleichterung zu erfahren", so Marcel Gmuender, Global Head von Roche Diabetes Care.

"Eine Partnerschaft mit Roche zu schließen und Teil seines offenen Ökosystems für personalisiertes Diabetes-Management zu sein passt zu unserer Strategie, Menschen mit Diabetes die Werkzeuge zur Nutzung wertvoller Daten im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit zu bieten, damit sie umsetzbare und informierte Entscheidungen zu ihrer Behandlung treffen können", erklärt Dr. Tim Goodnow, President und CEO von Senseonics.

Informationen zu Roche Diabetes Care Roche Diabetes Care ist seit über 40 Jahren Pionier in innovativen Diabetes-Technologien und -Services. Als weltweit führendes Unternehmen für integriertes Diabetes-Management beschäftigen wir 5.000 Mitarbeiter in über 100 Märkten weltweit, die sich täglich für die Unterstützung von Menschen mit Diabetes und Menschen mit Diabetes-Risiko einsetzen, damit deren Zielwerte über längere Zeiträume anhalten und sie eine echte Erleichterung ihrer täglichen Therapieroutine erfahren. Roche Diabetes Care arbeitet mit Pflegekräften, Gesundheitsdienstleistern und Kostenträgern zusammen, um dieser komplexen Krankheit optimal zu begegnen und zu nachhaltigen Behandlungsstrukturen beizutragen. Mit der Marke Accu-Chek und in Zusammenarbeit mit seinen Partnern schafft Roche Diabetes Care Wert mit integrierten Lösungen zur Messung von Blutzuckerwerten, Lieferung von Insulin und Überwachung sowie zur Kontextualisierung relevanter Datenpunkte für eine erfolgreiche Therapie. Durch die Schaffung eines führenden offenen Ökosystems, durch die Verbindung von Geräten und durch digitale Lösungen ermöglicht Roche Diabetes Care optimales personalisiertes Diabetes-Management und damit verbesserte Behandlungsergebnisse. Seit 2017 ist mySugr mit seiner weltweit führenden mobilen Diabetes-Management-App und seinen Diabetes-Management-Services Teil von Roche Diabetes Care. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.accu-chek.com und www.mysugr.com.

Informationen zu Roche Roche ist ein globaler Pionier in Pharmazeutika und Diagnostik, bei dem die Weiterentwicklung der Wissenschaft zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen im Mittelpunkt steht. Dank der kombinierten Stärken von Pharmazeutika und Diagnostik unter einem Dach ist Roche zum führenden Unternehmen für personalisierte Gesundheitsfürsorge geworden - eine Strategie, die auf das Abstimmen der richtigen Behandlung auf jeden Patienten auf bestmögliche Art und Weise abzielt. Roche ist das weltweit größte Biotechnologie-Unternehmen mit differenzierten Arzneimitteln in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Krankheiten des zentralen Nervensystems. Darüber hinaus ist Roche auch Weltmarktführer in In-vitro-Diagnostik und gewebebasierter Krebsdiagnostik und steht an der Spitze im Diabetes-Management. Roche wurde 1896 gegründet und sucht seitdem nach immer besseren Wegen zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten und um einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ziel des Unternehmens ist es außerdem, durch eine Zusammenarbeit mit allen Beteiligten den Zugang für Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Dreißig der von Roche entwickelten Arzneimittel gehören zur Model List of Essential Medicines (Liste der unentbehrlichen Arzneimittel) der Weltgesundheitsorganisation, darunter lebensrettende Antibiotika, Malaria- und Krebsmedikamente. Roche wird seit zehn aufeinanderfolgenden Jahren von den Dow Jones Sustainability Indizes(DJSI) als nachhaltigstes Unternehmen (Group Leader) in der Pharma-, Biotechnologie- und Life-Sciences-Branche ausgezeichnet. Die Roche Group mit Stammsitz im schweizerischen Basel ist in über 100 Ländern aktiv und beschäftigte 2017 rund 94.000 Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2017 investierte Roche CHF 10,4 Milliarden in Forschung und Entwicklung und verzeichnete Umsätze von CHF 53,3 Milliarden. Genentech in den Vereinigten Staaten ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Roche Group. Roche ist der Mehrheitseigner von Chugai Pharmaceuticals in Japan. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.roche.com. Alle in dieser Pressemitteilung genutzten oder genannten Markenzeichen sind rechtlich geschützt.

