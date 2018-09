CERSAIE Italien: GANI Marble Tiles zeigt Produktpalette 2019 der Öffentlichkeit

Bologna, Italien (ots/PRNewswire) - CERSAIE in Bologna (Italien), eine der weltweit führenden Veranstaltungen für die internationale Keramikindustrie, wurde Anfang dieser Woche (am 24. September) eröffnet. Die Veranstaltung gilt als die führende internationale Plattform für Designer von Keramik- und Badausstattung.

Neue Mode - die Nase vorn in natürlicher Ästhetik

Als Schöpfer und technologischer Innovationspionier im Bereich Marmorfliesen wurde das Unternehmen GANI Marble Tiles zum vierten Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Gelegenheit eignete sich perfekt, um die herausragenden und originellen Design- und Produktstandards von GANI zu präsentieren und die 11. Generation neuer Produkte zur Schau zu stellen. Auf der CERSAIE 2018 demonstrierte GANI sinnbildlich, wie Leben durch den Marmor fließt und erzeugte einen Impuls aus der Mitte des Messestandes heraus, der sich über die Wände und den Boden ausbreitete, enorme Aufmerksamkeit erregte und zu einem echten Gesprächsthema unter den Besuchern wurde.

Produkte der neuen, 11. Generation feiern weltweit Premiere mit atemberaubenden ästhetischen Konzepten

Am Abend des 25. September wurde die neue Produktlinie MARBLE+ 2019 von Stefano Trovato, dem Chefdesigner von GANI, vorgestellt. Gleichzeitig legte May Chan, Geschäftsführerin des internationalen Marketingzentrums von GANI, auf der GANI Global Conference 2018 im Royal Hotel Carlton (in Italien) den internationalen Marketingplan des Unternehmens vor.

Das Sortiment 2019 umfasst sieben neue Farbserien: Grau, Weiß, Beige, Rot, Gelb, Orange und Blau. Mit reiner Farbgebung und umfangreicher Farbskala steht für jede stilvolle Einrichtung eine brillante Vielfalt zur Verfügung. Darüber hinaus eignen sich die Produkte von GANI hervorragend für eine Vielzahl von Räumen, darunter Innenräume, Außenwände, Balkone und Terrassen, Keller oder auch Mosaikböden. GANI Marble Tiles bietet zudem eine große Auswahl an Texturen für jede Marmorfliese und somit werden der Gestaltung nahezu keine Grenzen gesetzt: poliert, geschliffen, matt (R10), antik, sandgestrahlt, strukturiert und naturbelassen.

Diese neue Produktgeneration wurde durch eine verbesserte Technologie erzeugt, wodurch sie nicht bloß die beste dekorative Wirkung erzielen, sondern außerdem einen hervorragenden Belastungswert aufweisen - das bedeutet, sie sind rutsch- und abriebfest und bieten dem Kunden obendrein ein sicheres und gesundes Wohnumfeld. Mit der exklusiven Nullfugen-Technologie von GANI können Fugen von bis zu 0,5 mm vermieden werden, wodurch die Produkte ursprünglicher aussehen als je zuvor.

Von der Fliese bis zum ganzen Raum bietet GANI eine perfekte Lösung für Design-Ästhetik. GANI Marble Tiles, die erste Wahl in der Highend-Dekoration.

