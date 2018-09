Oö. Volksblatt: "Chance nutzen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 27. September 2018

Linz (OTS) - Subsidiarität ist bewährte Praxis für föderale Staaten und ein zentrales Element des ordnungspolitischen Konzeptes der sozialen Marktwirtschaft. Subsidiarität stärkt die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Ja, und wenn sich einmal ein Problem nicht subsidiär lösen lässt, kann immer noch eingegriffen werden. So zumindest die Theorie.

Nun steht also im Raum, dass die Sozialpartner in ihren Verhandlungen quasi subsidiär die Anrechnung der Karenzzeiten vereinbaren – bis Jahresende soll eine Lösung auf den Tisch. Und es ist schon eigenartig, dass SPÖ und ÖGB auf der einen Seite immer die Wichtigkeit der Sozialpartnerschaft betonen und das hohe Lied auf die Selbstverwaltung singen, und dann auf der anderen Seite nicht glauben, dass die Sozialpartner dieses Problem lösen können. Offensichtlich ist das Vertrauen des ÖGB in seine eigene Lösungskompetenz enden wollend. Und bis zum gewissen Grad zu Recht. Auch bei der Arbeitszeitflexibilisierung wollten die Sozialpartner letztendlich nicht selbst entscheiden. Und eine Reform des Sozialversicherungssystems hätten die Sozialpartner auch jahrelang selbst angehen können ... aber vielleicht nutzen die Sozialpartner diesmal die Möglichkeit und finden eine Lösung.

