Nationalrat - Drozda: Jede Einschränkung der Pressefreiheit ist ein Angriff auf unsere demokratische Republik

„Innenminister muss bei solchen Angriffen mit unserer strikten Gegnerschaft rechnen!“

Wien (OTS/SK) - In der Debatte rund um die E-Mail aus dem Büro von Innenminister Kickl an die Pressestellen der Polizeidirektionen in der heutigen Nationalratssitzung hat SPÖ-Mediensprecher und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thoma Drozda klargestellt: „Jede Einschränkung der Pressefreiheit ist ein Angriff auf unsere demokratische Republik.“ Und in Richtung des Innenministers: „Sie werden mit unserer strikten Gegnerschaft bei diesen Angriffen auf unsere demokratische Republik rechnen können – so wie bisher“. ****

Die Pressefreiheit sei ein Grundrecht und ein wesentliches Fundament der Republik Österreich. Für alle, die ein Grundverständnis von Pressefreiheit haben, das nicht auf dem Prinzip von „Zuckerbrot und Peitsche“ basiere, sei das klar, so Drozda. „Doch für Sie scheint das nicht so zu sein“, so Drozda, der Kickl daran erinnerte, einen Eid auf die Republik abgelegt zu haben. Die E-Mail und die darin implizierte Handlungsanweisung an die Pressestellen zeigen deutlich, dass es dem Innenministerium allein um „imagefördernde Pressearbeit“ gehe. „Das ist Ihre Vorstellung von ordentlicher Pressepolitik. Das haben Sie schwarz auf weiß zu Papier gebracht“, betonte Drozda.

Mit der Klage über negative Berichterstattung seitens einiger Medien und der „zu trauriger Berühmtheit“ gelangten Anweisung, die Kommunikation mit diesen sei auf das nötigste Maß zu beschränken, habe Kickl auch international für Aufsehen gesorgt. Die „Süddeutsche Zeitung“ etwa bescheinigt der österreichischen Regierung, „am Abbau der liberalen, pluralistischen Demokratie“ zu arbeiten. Auch sein Vorredner, ÖVP-Abgeordneter Amon kritisierte Kickl für dessen Vorgansweise scharf. Angesichts dessen könne der Innenminister kaum von „oppositionellen Methoden“ sprechen, so Drozda.



Der Innenminister habe 24 Stunden und den Einwand der Regierungssitze gebraucht, um sich vom Inhalt der E-Mail zu distanzieren. „Ich frage mich wirklich, welch Geistes Kind Menschen sind, die so ein Medienverständnis haben und so etwas zu Papier bringen“, zeigte sich Drozda bestürzt. (Schluss) sc



