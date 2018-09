Legal Tech: Die Digitale Rechtsabteilung 2035

Vorstellung der Future-Law Umfrageergebnisse

Wien (OTS) - Wie verändert sich die Arbeit durch den Einsatz digitaler Tools?

Am 24.09.2018 lud Future-Law mit ihren Kooperationspartnern LexisNexis, Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen und SCWP Schindhelm zu einer Abendveranstaltung zum Thema „Wie sehen Rechtsabteilungen im Jahr 2035 aus?“ in Wien ein.

Sophie Martinetz (Future Law) & Petra Kacnik-Süß (mindtake) gaben einen Überblick über die Ergebnisse der Umfrage, die mehrere interessante Aspekte zur kommenden Entwicklung im Zuge der Digitalisierung enthielten.

Wichtige Key-Learnings daraus sind:

Mobiles und flexibles Arbeiten werden stark nachgefragt: für 57% ist mobiles Arbeiten sehr wichtig, für 80% sind flexible Arbeitszeiten notwendig um Mitarbeiter zu gewinnen

Unter großem Input des Publikums diskutierte im Anschluss das Panel über die Erkenntnisse und zu erwartenden Entwicklungen:

Susanne Mortimore | LexisNexis:

„Die Chance der Digitalisierung liegt sicherlich darin, Prozesse, die dafür geeignet sind, zu automatisieren und dadurch an Effizienz und Zeit zu gewinnen. Vielmehr muss uns aber bewusst sein, dass Maschinen nur so gut arbeiten, wie der Inhalt ist, mit dem man sie füttert. Auf gute Inhalte wird es nach wie vor ankommen. Eine Gefahr an der Digitalisierung liegt sicherlich darin, dass sich im Moment viele Möglichkeiten eröffnen. Nicht alle werden sich aber als nachhaltig und sinnstiftend erweisen. Uns geht es sehr stark darum, Produkte zu etablieren, die unsere Kunden nachhaltig und effizient bei der Umsetzung ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Bei LexisNexis sehen wir unseren Kurs bestätigt und forcieren auch in Zukunft die Entwicklung von smarten Rechts-Tools wie Lexis360. Mehr dazu auf www.lexisnexis.at - die Zukunft bleibt spannend!!“

Sophie Martinetz | Future-Law:

Digitalisierung ist kein IT-Thema, es ist ein Strategiethema. Die Chancen liegen einerseits in der internen Effizienz, welche man recht schnell bewältigen sollte, und dann geht es darum digitale Geschäftsmodelle und digitale Lösungen zu entwickeln und sich als Rechtsabteilung da auch von Anfang einzubringen. Wenn man sich gerade als Rechtsabteilung die Controller als Benchmark nimmt, dann gilt es schlichtweg Gas zu geben und wirklich Bedeutung im Unternehmen erlangen, wobei die Digitalisierung helfen kann.“

sowie

Andreas Balog | Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen

Christian Pindeus | SCWP Schindhelm

Anja Tretdorf-Bustorf | T-Mobile

Die informative und spannende Diskussion ging in ein geselliges Zusammensein über. Die Gastgeber bedanken sich bei allen Teilnehmern für diesen einmaligen Abend und freuen sich auf ein mögliches neues Treffen.

