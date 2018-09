Einladung zum Pressefrühstück: Milka goes Nachhaltigkeit!

Als Marktführer im Bereich Tafelschokolade ist Milka ein wichtiger

Impulsgeber der Branche und beweist einmal mehr, dass die beliebte

lila Marke auch Innovations- und Sustainability Leader am

absatzstarken Schokoladenmarkt ist. Seit sechs Jahren übernimmt

Mondelez als internationaler Konzern mit seinem Programm Cocoa Life

die Verantwortung für Umwelt und faire Arbeitsbedingungen sowie

faire Entlohnung entlang der Kakao-Wertschöpfungskette. Bis Ende

2019 wird nun auch das gesamte Milka Schokoladen Sortiment in Europa

umgestellt.



Erfahren Sie im Pressefrühstück Zahlen, Daten und Fakten, was die

Aufnahme von Milka in das Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life konkret

bedeutet. Sehen Sie außerdem das überarbeitete Verpackungsdesign und

erfahren Sie alles zum neuen Markenauftritt bei Milka

Tafelschokolade.



Programm:

_ab 9:30 – 10:00 Uhr:

Wake up & get together

_10:00 – 11:00 Uhr

Pressegespräch Milka goes Nachhaltikgeit!

_ab 11:00 – 11:30 Uhr

Ausklang



Ihre Gesprächspartner:

_Daniel Bsteh, Managing Director für Mondelēz International in

Österreich

_Philipp Wallisch, Milka Marketing Manager, Österreich, Deutschland,

Schweiz, Ungarn



Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Bitte melden Sie sich bis 4. Oktober

unter carina.weiss @ grayling.com an.



Herzliche Grüße

Ihr Milka Österreich Team



Datum: 11.10.2018, 09:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Hotel Topazz Penthouse

Lichtensteg 3, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Livia Kolmitz

Pressesprecherin

Mondelēz Österreich

Schönbrunnerstraße 297-307, 1120 Wien

Tel: +43 (0) 1 253 013 7054

E-Mail: livia.kolmitz @ mdlz.com



Carina Weiss

Consultant

Grayling Austria

Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Tel: +43 (0) 1 524 43 00 39

E-Mail: carina.weiss @ grayling.com