AVISO Montag, 1. 10.: Besichtigung neuer AK Gerichtssaal

Trainingssaal für Studierende und LaienrichterInnen – Besichtigung mit deutscher RichterInnendelegation

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer Wien bietet ein neues Service: Ein Gerichtssaal, in dem angehende ArbeitsrechtlerInnen und LaienrichterInnen in Gerichtssaalatmosphäre trainieren können. Anlässlich des Besuchs von 19 RichterInnen aus Deutschland des internationalen Forums für Arbeitsrecht wird der Saal am Montag, 1. Oktober, der Öffentlichkeit vorgestellt.

AK Direktor Christoph Klein freut sich über das Interesse der JuristInnen aus Deutschland an der Arbeiterkammer: „Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Aus Arbeitnehmersicht ist das österreichische System der Sozialpartnerschaft mit einer durch die gesetzliche Mitgliedschaft in der AK besonders starken Arbeitnehmerinteressenvertretung international ein absolutes Vorzeigemodell.“

Die Einrichtung des Gerichtssaals wurde der Arbeiterkammer Wien vom Oberlandesgericht Wien aus Anlass der Übersiedlung des Arbeits- und Sozialgerichts an den neuen Standort überlassen. Hans Trenner, Bereichsleiter Arbeitsrecht und Rechtsschutz, sagt: „Es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man vor einem echten Prozess die Situation schon einmal möglichst lebensnah in einem Gerichtssaal durchgespielt hat. Die AK bietet den Studierenden hier die Möglichkeit, sich an die Atmosphäre im Gerichtssaal zu gewöhnen.“

Der Saal soll für die universitäre Lehre von Studierenden genutzt werden können, etwa im Rahmen des Seminars „Der praktische Fall“ des Juridicums der Universität Wien oder für die Laienrichter-Ausbildung im Arbeits- und Sozialrecht.

Besichtigung AK Gerichtssaal



AK Direktor Christoph Klein

Hans Trenner, Bereichsleiter Arbeitsrecht-Rechtsschutz, AK Wien

Monika Drs, a.o. Univ.-Prof. WU Wien

Martin Risak, a.o. Univ.-Prof. Uni Wien

Alois Obereder, Rechtsanwalt, Wiener Arbeitsrechtsforum

Delegation aus 19 RichterInnen von Arbeits- und Sozialgerichten aus

Deutschland



Wir würden uns freuen, Sie oder eine andere Vertreterin, einen

anderen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.



Datum: 1.10.2018, 16:00 - 17:00 Uhr



Ort:

TGA 1. Stock, Saal A 106

Plößlgasse 13, 1040 Wien



Url: http://wien.arbeiterkammer.at



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Katharina Nagele

(+43-1) 501 65 12678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at