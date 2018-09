Nationalrat – Becher/Jarolim: SPÖ stimmt Erleichterung für Unternehmensgründungen zu

SPÖ warnt gleichzeitig vor „Gründungen von Scheinfirmen, sowie Sozial- und Steuerbetrug“

Wien (OTS/SK) - Hinter dem sperrigen Titel des Gesetzes zur Errichtung eines elektronischen Notariatsaktes unter Nutzung einer elektronischen Kommunikationsmöglichkeit verbirgt sich im Wesentlichen eine Vereinfachung für potenzielle Unternehmensgründerinnen und -gründer und sich dafür vor einem Notar einfinden müssen. „Es ist positiv, dass dieses Gesetz den Schritt zu einer Unternehmensgründung vereinfacht und gleichzeitig klargestellt wird, dass auch weiterhin der Notar für die Identitätsfeststellung verantwortlich ist“, so SPÖ-Abgeordnete Ruth Becher, die in diesem Zusammenhang auf die kritische Stellungnahme des ÖGB verweist, in der vor Scheinfirmengründen, sowie Sozial- und Steuerbetrug gewarnt wird. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim betont die Sinnhaftigkeit des Gesetzesvorhabens und erwartet, dass dieses Gesetz in Zukunft nicht nur für Notariate gilt, sondern auch auf Anwälte ausgeweitet wird. ****

Das Gesetz ist keine österreichische Erfindung, sondern bildet eine EU-Richtlinie für Online Gründungen ab. (Schluss) up/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at