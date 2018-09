Anderl: „Anrechnung von Karenzzeiten sinnvoll“

Entspricht auch langjähriger AK-Forderung

Wien (OTS) - AK Präsidentin Renate Anderl unterstützt die Initiative, die volle Anrechnung von Karenzzeiten gesetzlich zu regeln. „Auch wenn diese Anrechnung in einigen Kollektivverträgen verankert werden konnte, gibt es trotzdem noch zu viele Branchen, in denen diese wichtige Maßnahme von Arbeitgeberseite rigoros abgelehnt wurde“, so Anderl, die erklärt, dass die AK diese Anrechnung bereits seit Jahren fordern würde. „Diese Gesetzesänderung ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit von Müttern – und der hoffentlich jetzt wachsenden Anzahl von Vätern, die in Karenz gehen."

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Katharina Nagele

(+43-1) 501 65 12678

katharina.nagele @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at