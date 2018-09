Veraltete Raumordnung kostet Österreich bis zu 6.800 Arbeitsplätze

Neue Studie belegt erstmals faktenbasiert Reformbedarf - Zusätzliche Bruttowertschöpfung von 493 Mio € möglich

Wien (OTS) - Eine neue Studie von Handelsverband, Initiative Wirtschaftsstandort OÖ und GAW Wirtschaftsforschung zeigt die "unsichtbaren Kosten" der Raumordnung im Lebensmitteleinzelhandel. So beträgt das Potenzial zur Kostensenkung im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) durch eine Optimierung und Modernisierung der Raumordnungen der Länder 323 bis 408 Millionen Euro. Könnte dieses Potenzial gehoben und in Form von Preisreduktionen an die Konsumenten weitergegeben werden, würde die gesteigerte Konsumnachfrage nach Berechnungen von Prof. Friedrich Schneider hierzulande eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von 395 bis 493 Millionen und eine Lohnsumme von bis zu 246 Millionen Euro ermöglichen.

In den 1970er Jahren entstanden in Österreich die ersten Einkaufszentren auf der grünen Wiese. Damit wurde auch eine rechtliche Entwicklung angestoßen: Raumordnungsgesetze sollten die negativen Auswirkungen der EKZ – etwa die Schwächung der Ortszentren – in Grenzen halten. Im Laufe der Jahre wurden diese Regelungen immer restriktiver – zum Leidwesen der heimischen Handelsunternehmen. Eine neue Studie analysiert erstmals im Detail die regional- und volkswirtschaftlichen Auswirkungen der neun unterschiedlichen Raumordnungen auf die Geschäftslokale des Lebensmitteleinzelhandels.

