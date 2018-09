BR-Präsidentin Posch-Gruska und Bundesministerin Bogner-Strauß besuchen Integrationsprojekt

Projekt: Start Wien Flüchtlinge – Integration ab Tag 1. Kinderbetreuung ist wichtig für Zusammenleben

Wien (PK) -

Projekt: Start Wien Flüchtlinge - Integration ab Tag 1. Kinderbetreuung ist wichtig für Zusammenleben

Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska setzt die Schwerpunkte ihrer Präsidentschaft im Bundesrat auf die Themen Kinder- und Jugendrechte, Unterstützung und Förderung von Frauen und Kommunalpolitik. Sie lud die Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß dazu ein, das Projekt "Start Wien Flüchtlinge - Integration ab Tag 1" am 25. September in der Volkshochschule Brigittenau zu besuchen.

"Das Projekt schafft durch ein Kursangebot in Verbindung mit Kinderbetreuung einen besonders inklusiven und unterstützenden Rahmen für Frauen, Männer und Kinder, die in Wien angekommen sind. Die begleitende Kinderbetreuung, die in dieser Form ausschließlich an der VHS Brigittenau angeboten wird, ist ein wichtiger Schritt um Eltern in der Grundversorgung die Teilhabe an dem Kursangebot überhaupt zu ermöglichen", so die Bundesratspräsidentin.

Mit ihrem Besuch möchte die Präsidentin des Bundesrates darauf aufmerksam machen, dass Projekte wie "Integration ab Tag 1" wichtig für die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind und in ganz Österreich ausgebaut werden sollten. "Es ist essentiell für eine gute Integrationsarbeit, dass Frauen mit Migrationshintergrund die Sprache lernen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Auch für die Bildung und Erziehung der Kinder ist es wichtig, dass die Mütter Deutsch sprechen", betont die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend Juliane Bogner-Strauß.

Die Wiener Volkshochschulen betrachten diese Art der Kinderbetreuung als einen entscheidenden Faktor für Integration und Inklusion in die Gesellschaft. "Die Kinderbetreuung wirkt höchst integrativ. Der Bedarf steigt - wir halten einen Ausbau an den Wiener Volkshochschulen für notwendig", sagt VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. "Für uns stellt sich aber in absehbarer Zeit die Finanzierungsfrage. Langfristig werden die Wiener Volkshochschulen nicht ohne zusätzliche Mittel auskommen", so Schweiger.

"Die Kinderbetreuung ist für alle Menschen mit Kindern, die unsere Kurse besuchen, wichtig. Unser Ziel ist es daher, an unserer VHS einen richtigen Kindergarten mit Fixplätzen und flexiblen Plätzen für Kinder von KursteilnehmerInnen einzurichten", so Karl Dwulit, Direktor der Volkshochschule Brigittenau.

"Unsere Kurse werden selbstverständlich auch von Männern besucht. Es sind aber vor allem Frauen, deren Integration durch die Kinderbetreuung entscheidend vorangetrieben werden kann", sagt Katharina Langer, Gesamtprojektleiterin von "Start Wien - Integration ab Tag 1".

Die erfolgte Besichtigung des Projekts soll Integrationsprojekte und Modelle der begleitenden Kinderbetreuung beleuchten und den Anreiz zum Ausbau solcher Projekte geben. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) vom Fonds Soziales Wien (FSW) sowie vom Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) finanziert.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl