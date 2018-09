AVISO: Aktion des VSStÖ Wien „Kickl lädt zum Zeitungsverbrennen“

Gegen jede Einschränkung der Pressefreiheit! Wann? Freitag, 28. September um 14:30 Wo? Herrengasse 7, vor dem Innenministerium

Wien (OTS) - Die jüngst veröffentlichte Email aus dem Innenministerium ist zutiefst besorgniserregend und eine Kampfansage gegen die kritische Presse in Österreich. Ausgewählte Medien sollen aufgrund ihrer Berichterstattung Informationen von Polizei und Ministerium vorenthalten bekommen. Zusätzlich sollen Presseaussendungen durch die Nennung der Staatsbürgerschaft und des Aufenthaltsstatus von Verdächtigen rassistisch aufgeladen werden.

Der Verband Sozialistischer Student_innen Wien (VSStÖ Wien) tritt entschieden gegen jede Einschränkung der Pressefreiheit auf und möchte dies dem Innenminister vor seinem Büro persönlich ausrichten.

Bei der Aktion wird ein Transparent mit der Aufschrift „Innenministerium = Wahrheitsministerium?“ gespannt und Aktivist_innen des VSStÖ Wien werden als Innenminister Kickl verkleidet metaphorisch „Zeitungen verbrennen“. Der Angriff seines Ministeriums auf die Pressefreiheit soll somit offengelegt werden. „Kickl hat Journalismus nicht zu bewerten und nicht zu kontrollieren. Und sollte das BMI dennoch glauben, dass das in ihren Aufgabenbereich fällt, dann haben wir in der österreichischen Politik ein gewaltiges Problem,“ so Eva Sager, Vorsitzende des VSStÖ Wien.

VSStÖ Wien Medienaktion: „Kickl lädt zum Zeitungsverbrennen"

Datum: Freitag, 28. September 2018 um 14:30–16:00 Uhr

Ort: Herrengasse 7, 1010 Wien, vor dem Innenministerium, Ecke Fahnengasse



Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen Wien

Eva Sager

Vorsitzende*

+43 676 385 8813

eva.sager @ vsstoe.at

http://wien.vsstoe.at