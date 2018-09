Neue Schutzstrategien vor Lawinen: ISSW, die weltweit größte Konferenz findet in Innsbruck statt

Vom 7. bis 12. Oktober 2018 werden rund 1000 Expertinnen und Experten im Congress Innsbruck erwartet - Der Fokus liegt auf der angewandten Schnee- und Lawinenforschung im Klimawandel

„Unsere Publikationen, Schulungen und ExpertInnengespräche zu Naturgefahren und Schnee und Lawine stehen ganz im Zeichen des Schutzes menschlichen Lebens - 17 Lawinentote gab es in der letzten Saison (Öst. Kuratorium für alpine Sicherheit). Das fundierte Wissen über den Schutzwald, das Material und die Dynamik von Schnee sind uns deshalb ein wesentliches Anliegen. Die ISSW2018 wird für die angewandte Forschung und für die Gesellschaft ein kräftiges Lebenszeichen setzen Dr. Peter Mayer, Leiter des Bundesforschungszentrums für Wald und Gastgeber der ISSW2018

Wien/Innsbruck (OTS) - 58 % der österreichischen Landesfläche (83.855 km²) sind durch alpine Naturgefahren gefährdet, 17 % benötigen intensiven Schutz vor Wildbächen, Lawinen und Erosion. Jährlich werden vom Bund finanzielle Mittel in der Höhe von rund 85 Mio. EUR aus dem Katastrophenfonds für den Schutz vor Wildbächen, Lawinen und Erosion bereitgestellt. Gemeinsam mit Beiträgen der Bundesländer und Interessenten (Gemeinden, Wassergenossenschaften, sonstige) stehen damit pro Jahr rund 160 Mio. EUR für Investitionen in aktive Schutzmaßnahmen zur Verfügung (WLV). Die Summe der Wildbach- und Lawinenschadereignisse nahm in den letzten Jahrzehnten – trotz Klimawandel – ab. Dies ist maßgeblich auf die effiziente Planung und Umsetzung von aktiven und passiven Schutzmaßnahmen, die durch die verbesserten Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlagen ermöglicht wird.

Programm, detaillierte Informationen und Akkreditierung für JournalistInnen unter: www.issw2018.com und http://bfw.ac.at/naturgefahren

Pressekonferenz zum Thema "Neue Strategien zum Schutz vor Lawinen"

TeilnehmerInnen:



- DI Maria Patek, MBA (Sektion Forstwirtschaft und Nachhaltigkeit des BMNT)

- Landtagsvizepräsident BM Anton Mattle (Tirol)

- Dr. Karl Kleemayr (Leiter des Instituts für Naturgefahren, BFW/Wien)

- Dr. Peter Mayer (Leiter des Bundesforschungszentrums für Wald, Wien)

- DI Gebhard Walter (Leiter der WLV Tirol)

- Dr. Rudi Mair (Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol)

Datum: 08.10.2018, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Congress Innsbruck, Saal New Orleans

Rennweg 3, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://www.issw2018.com

