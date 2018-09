VP-Mahrer/Trittner: Beschlussantrag im Gemeinderat für Sicherheitskonzept Brunnenviertel

Wien (OTS) - Die ÖVP Wien bringt auf Initiative von Sicherheitssprecher Karl Mahrer und ÖVP Ottakring Bezirksparteiobmann Stefan Trittner einen Beschlussantrag auf Erstellung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts für das Brunnenviertel ein. Das Konzept soll insbesondere in Hinblick auf den Drogenhandel und Drogenkonsum im öffentlichen Raum erstellt werden.



Stefan Trittner: "Der Drogenhandel im Brunnenviertel hat in den vergangenen Monaten wieder zugenommen. Zahlreiche Drogendealer und größere Gruppen von offensichtlich durch Drogen beeinträchtigten Menschen schaffen im Brunnenviertel und bei der U6 Josefstädterstraße ein zunehmendes Unsicherheitsgefühl. Wie ein Sicherheitsabend der ÖVP Ottakring zeigte, haben Geschäftsleute im Brunnenviertel mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen, Hauseingänge werden für Drogenhandel und -konsum genutzt und blutige Spritzen werden auf öffentlichen Plätzen zurückgelassen. Es braucht daher dringend ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, um die hervorragende Arbeit der Polizei zu unterstützen und stärker auf der Seite des Drogenkonsums anzusetzen."



Karl Mahrer: "Dabei sollen auch die Gestaltung der Parkanlagen und der Straßenzüge rund um das Brunnenviertel sowie die insbesondere die Situation rund um die U6-Stationen Thaliastraße und Josefstädter Straße samt der WC-Anlagen überprüft werden. Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich wieder sicher fühlen."



Das Sicherheitskonzept soll in Zusammenarbeit mit der Polizei, Geschäftsleuten und Anrainerinnen und Anrainern im Brunnenviertel sowie sozialen Einrichtungen erstellt werden. Ziel des Konzepts soll sein, mittels geeigneter, koordinierter kommunalpolitischer Maßnahmen den Drogenhandel auf offener Straße zurückzudrängen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Anrainerinnen und Anrainer wieder zu heben und die Ordnung im öffentlichen Raum wiederherzustellen.





