GoverMedia Plus Canada Corp. gibt das Erreichen anvisierter Meilensteine bekannt und liefert einen Geschäftslagebericht

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -

GoverMedia Plus Canada Corp ("GoverMedia" oder das "Unternehmen") gibt hocherfreut die folgenden Geschäftsneuigkeiten und Meilensteine bekannt:

- Seit Mitte September sind auf der GoverMedia-Plattform rund 270.000 Nutzer registriert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden 12 Monaten 1 Millionen Nutzer zu erreichen.

- GoverMedia hat einen Vorvertrag mit der in Israel ansässigen Cocos Group - eine zwischengeschaltete Plattform, die innovative Lösungen für eine Kooperation zwischen Produzenten und Händlern in der Welt der Mode anbietet - für gemeinsame E-Commerce- und Werbeaktionen auf ihren jeweiligen Plattformen geschlossen.

- Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit der russischen Handelsbank AkBars Bank geschlossen, die Nutzern von GoverMedia die Gelegenheit bietet, zu attraktiven Konditionen Bankkonten zu eröffnen. AkBars Bank ist, gemessen am Vermögensstand, eine der größten Banken der Russischen Föderation.

- GoverMedia nahm Anfang September an einer zwischenstaatlichen russisch-chinesischen Delegation in der Volksrepublik China teil, bei der intensive Gespräche mit der obersten Führungsebene chinesischer Unternehmen geführt wurden. Dazu zählte iFLYTEK CO, mit der eine Vereinbarung erzielt wurde, um eine potenzielle Kooperation zu planen.

Roland Bopp, CEO, dazu: "Das strategische Ziel von GoverMedia besteht einerseits in einem exponentiellen Anstieg der Nutzerzahlen in den russischsprachigen Ländern und andererseits eine Erhöhung der Nutzerzahlen in rasant schnell wachsenden Schlüsselmärkten außerhalb russischsprachiger Länder. Aufgrund von Marktbewertungen, die von unabhängigen Dritten durchgeführt worden sind, erwarten wir, dass der Umfang der grenzübergreifenden E-Commerce-Transaktionen zwischen den russischsprachigen Ländern und China sowie Israel rasant zunehmen wird. Wir freuen uns darüber, dass wir diese Gespräche mit wichtigen chinesischen Unternehmen in Gang gebracht haben, da wir ein schnelles Wachstum der Nutzerzahlen in diesen beiden großen Wirtschaften feststellen konnten. Außerdem haben wir einen Vorvertrag mit dem israelischen Modeunternehmen Cocos Group geschlossen. GoverMedia Plus wird sein Ziel von 1 Million Nutzern innerhalb der kommenden 12 Monate erreichen."

