Die Wiener Innenstadt präsentiert sich ganz in gelb!

Design District 1010: Der Design-Hotspot des Jahres präsentiert sich von 5. - 7. Oktober bereits zum zweiten Mal in Wien.

Design gewinnt seinen Charakter in der Interaktion mit der Umgebung, es muss wirken können, lebendig sein. Sabine Jäger & Peter Syrch, Veranstalter des Design District 1010

Gerade in Wien hat sich Design in den letzten Jahren enorm entwickelt - mit dem Design District 1010 wollen wir dieser Entwicklung Rechnung tragen. Dass die Wiener Innenstadt auch architektonisch einen wunderbaren Rahmen dafür bildet, ist natürlich ein zusätzlicher Bonus. Sabine Jäger & Peter Syrch, Veranstalter des Design District 1010

Wien (OTS) - Haben Sie es auch schon bemerkt? Seit Kurzem verwandeln sich die Auslagen von immer mehr Stores in der Wiener Innenstadt in gelb gestaltete Schaufenster, die ihren Blick auf besonderes Design lenken. Die Zeit des Design District 1010 ist angebrochen und damit verwandelt sich die Innenstadt bereits zum zweiten Mal zu einem begehbaren, interaktiven Design-Showroom. Mit über 60 teilnehmenden Innenstadt-Stores, mobilen Showrooms und zahlreichen Nebenprogrammen präsentiert sich die interaktive Ausstellung von 5. – 7. Oktober in der Hofburg sowie im gesamten ersten Bezirk. Leitsysteme und geführte Architekturpfade geben der interaktiven Ausstellung Struktur, mobile Showrooms laden in der urbanen Kulisse zum Gustieren ein. Auf rund 7.000 Quadratmetern präsentieren sich in der Hofburg bis zu 200 Top-Marken aus aller Welt. Modehauptquartier ist das Looshaus, Outdoor Installationen können in den Innenhöfen von Palais in der Herrengasse bestaunt werden.

Design muss lebendig sein

Das schönste Designstück verliert seinen Zauber, wenn es auf dem grauen Teppich einer gesichtslosen Messehalle darben muss. „ Design gewinnt seinen Charakter in der Interaktion mit der Umgebung, es muss wirken können, lebendig sein. “, erklären die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch den Gedanken hinter dem Design District 1010.

Und so zieht von 5. bis 7. Oktober in der Wiener Innenstadt vielleicht ein Jaguar im Glas-Cube die Blicke der Kaffeetrinkenden im Café Landtmann auf sich. Bleiben die Blicke Vorbeieilender an einem liebevollen Designstück am Michaelerplatz hängen. Gibt eine kleine Saunalandschaft zu bedenken, dass man auch manchmal entspannen muss. Zehn dieser mobilen Showrooms empfangen die Besucher des ungewöhnlichen Messekonzeptes auf dem Weg durch die Innenstadt. Entlang der Herrengasse führt ein Leitsystem durch die Innenstadt, in der 60 Stores ihre Geschäftslokale zur Ausstellungsfläche hinzufügen, vorbei an Architektur, Design, Mode, Handwerk und vielem mehr. Vielleicht betritt der eine oder die andere den Innenhof eines Palais in der Herrengasse und findet dort eine kleine Oase - Outdoor-Möbel, Gartengestaltung und -architektur werden hier präsentiert.

Namhafte Marken

„ Gerade in Wien hat sich Design in den letzten Jahren enorm entwickelt - mit dem Design District 1010 wollen wir dieser Entwicklung Rechnung tragen. Dass die Wiener Innenstadt auch architektonisch einen wunderbaren Rahmen dafür bildet, ist natürlich ein zusätzlicher Bonus. “, erklären die Veranstalter - und die Liste der Marken, die sich hier als Aussteller präsentieren, gibt ihnen Recht: Jaguar Land Rover, Minotti, Steininger Designers, Rolf Benz, Molteni, KFF,USM, Freistil, Fritz Hansen, Anrei, Geberit, Moroso, Gira, Formdepot, Mafi, Klafs, Gaggenau, Ton, Edra und Bene sind nur einige davon.

Design District 1010



Design mit allen Sinnen erleben! Der Design-Hotspot des Jahres 2018 in der Wiener Hofburg sowie in der gesamten Wiener Innenstadt!



Datum:

05.10. und 06.10.2018, 10:00 - 19:00 Uhr

07.10.2018, 10:00 - 18:00 Uhr



Ort: Wiener Hofburg, Eingang Heldenplatz

1010 Wien, Österreich



Url: http://www.design-district.at

