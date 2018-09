Nationalrat – Rendi-Wagner: SPÖ setzt sich für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der ArbeitnehmerInnen ein

Schwarz-Blau hat historischem Erfolgsmodell Sozialpartnerschaft den Kampf angesagt - Dank an Wolfgang Katzian

Wien (OTS/SK) - In der Aktuellen Stunde im Nationalrat zum Thema "Faire Arbeitswelt und soziale Sicherheit für alle!" hat die geschäftsführende SPÖ-Parteivorsitzende und SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch die Wichtigkeit der Sozialpartnerschaft für den österreichischen Erfolgsweg betont: „Die Sozialpartnerschaft hat wesentlich dazu beigetragen, Österreich zu einem der erfolgreichsten und sozial gerechtesten Länder Europas zu machen.“ Die schwarz-blaue Regierung habe diesem Erfolgsmodell den Kampf angesagt, kritisierte Rendi-Wagner und betonte, dass sich die SPÖ weiterhin für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der ArbeitnehmerInnen einsetzen wird. ****

Der Erfolg Österreichs „ist der gemeinsame Erfolg der Menschen. Der Erfolg jedes und jeder Einzelnen.“ Die Maßnahmen der ÖVP/FPÖ-Regierung in den letzten neun Monaten würden die Sozialpartnerschaft jedoch zerstören. „Sie haben diesem historischen Erfolgsmodell den Kampf angesagt, statt gemeinsam Konzepte und Lösungen zu erarbeiten, von denen alle Menschen in diesem Land etwas haben“, erklärte Rendi-Wagner an die schwarz-blaue Regierung gerichtet.

Mit der Aktion 20.000 und dem Beschäftigungsbonus habe die SPÖ gezeigt, wie man Verbesserungen für die Menschen bewirken kann. Die Regierung hat „diese Maßnahmen in kürzester Zeit mit Füßen getreten und abgeschafft“, kritisierte die gf. SPÖ-Vorsitzende. Im Gegenzug habe die Regierung den Menschen den 12-Stunden-Tag diktiert, „ohne eine einzige ernsthafte Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften oder ArbeitnehmerInnenvertreterInnen geführt zu haben“. Für Rendi-Wagner ist mehr als ausreichend bewiesen, auf welcher Seite Schwarz-Blau steht: „Es ist nicht die Seite der ArbeitnehmerInnen dieses Landes.“

Die schwarz-blaue Kürzungspolitik treffe auch den Gesundheitsbereich, so Rendi-Wagner: „Sie kürzen im Gesundheitssystem hunderte Millionen von Euro. Sie kürzen bei der Gesundheit der Menschen in diesem Land.“

Die SPÖ werde weiter eine starke Oppositionsrolle zu dieser Regierung einnehmen. „Dabei wissen wir uns Seite an Seite mit tausenden BetriebsrätInnen und mit Millionen von ArbeitnehmerInnen“, stellte Rendi-Wagner klar.

Abschließend bedankte sich die SPÖ-Parteivorsitzende bei dem scheidenden SPÖ-Abgeordneten und nunmehrigen Präsidenten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Wolfgang Katzian „für sein beherztes Engagement, für seinen unermüdlichen Einsatz für die ArbeitnehmerInnen und die soziale Sicherheit in diesem Land“ im Rahmen seiner jahrelangen Arbeit als Nationalratsabgeordneter. (Schluss) mr

