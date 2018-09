Spatenstich "Future Energy Plant"

Das Projekt für eine nachhaltige Zukunft

Nettingsdorf/Ansfelden (OTS) - Smurfit Kappa Nettingsdorf ist in der weltweit tätigen Smurfit Kappa Gruppe eines der produktivsten und erfolgreichsten Unternehmen. Am Standort Nettingsdorf wird seit 1851 Papier erzeugt. Das Unternehmen zählt heute zu den führenden Produzenten von Wellpapperohpapier in Europa. Nettingsdorfer KRAFTLINER (das Hauptprodukt) und Nettingsdorfer TESTLINER werden in der Verpackungsindustrie zur Erzeugung von Wellpappe eingesetzt.

Um den Produktionsansprüchen in Qualität und Quantität weiterhin zu entsprechen, investiert die Papierfabrik bis 2020 134 Millionen Euro in die Erneuerung der Energieanlagen am Standort Nettingsdorf.

Gesamte Pressemitteilung unter: http://pressecenter.reichlundpartner.com/



