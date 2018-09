FP-Seidl: KAV plant um 2 Milliarden zu bauen

Hacker ist gefordert die Planung offenzulegen

Wien (OTS) - Auch wenn der ehemalige Haus- und Hof-Jurist des KAV, Dr. Kurt Dullinger, in seiner gestrigen Befragung oft schweigsam und unkonkret geblieben ist, so hat er mit einer Information doch für Aufmerksam gesorgt. Konkret ging es um ein Gespräch mit KAV-Direktor Herwig Wetzlinger im Jahr 2017. „Inhalt des Gesprächs war der Plan des KAV, in den nächsten Jahren um 2 Milliarden zu bauen“, fasst der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl die Aussage Dullingers zusammen, die bei den Wiener Freiheitlichen für kurzfristige Schnappatmung gesorgt hat.

„Wer die bisherigen Baukünste des KAV kennt weiß, dass dieser für 2 Milliarden höchstens eine Hundehütte aufstellen kann – wenn überhaupt“, ist Seidl empört über das neuerliche Vorhaben Geld zu vernichten. „Bauprojekte des KAV gleichen einer gefährlichen Drohung und müssen dringend hinterfragt werden“, so Seidl, der die Aufgabe bei Gesundheitsstadtrat Hacker sieht, diese Planung offenzulegen. „Ein zweites KH Nord kann sich der Steuerzahler definitiv nicht leisten“, schließt Seidl. (Schluss) akra

