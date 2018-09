Wr. Gemeinderat – Novak (SPÖ): Schwarz-Blau hofiert Immo-Spekulanten und Konzerne

Opposition steht für Ablenkung statt für Wohnbaupolitik im Sinne der MieterInnen

Wien (OTS/SPW-K) - „Bei allen Themen, die im Sondergemeinderat diskutiert wurden, ist die Stadt Wien immer an sachlicher Aufklärung interessiert und regt diese auch aktiv an. Die Oppositionsparteien verfolgen hier lediglich das Ziel, politisches Kleingeld zu schlagen und vom Reformstau im Bund abzulenken. Es braucht endlich ein einheitliches, faires Mietrecht, das das Wohl der MieterInnen an die erste Stelle setzt. Stattdessen bedient die Bundesregierung ausschließlich die Interessen von Immo-Spekulanten: Die Immobilien-Steuerbefreiungen für Großkonzerne sind ein Schlag ins Gesicht aller MieterInnen. Leider ist der schwarz-blauen Regierung die Rendite für Anleger wichtiger als Wohnraum für die Bevölkerung“, sagt die Wiener Gemeinderätin und SP-Landesparteisekretärin Barbara Novak.

Immobilien-Spekulationen treiben Mietpreise weiter in die Höhe. Ein Blick auf den Fundamentalpreisindex der ÖNB zeigt, dass Wienerinnen und Wiener derzeit einen Spekulationsaufschlag von über 20 Prozent bezahlen.

Zwtl.: Hintergrundinfos Krieau und Semmelweis =

Das Gebiet rund um das Viertel Zwei hat sich in den letzten Jahren zu einem attraktiven Stadtteil entwickelt. „Es gibt architektonisch wunderbare Projekte dort“, so Novak. „Eine gute Mischung aus gefördertem und nicht gefördertem Wohnbau ist der Schlüssel.“ Die Entscheidung der Stadt, das Areal mit einem privaten Partner zu entwickeln hat sich als überaus erfolgreich erwiesen. Der Nutzen für die WienerInnen liegt zudem in einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Der Beschluss zur Entwicklung des Areals gemeinsam mit Privaten ging 2004 durch den Wiener Gemeinderat. „Es war früher eine G’stättn“, illustriert Novak. „Die Stadt strengt sich gerade dort an. Wir haben investiert und das Gebiet attraktiviert.“

Der Fortbestand der dort ansässigen Trabrennbahn ist durch das Wiener Sportstättenschutzgesetz gewährleistet. SPÖ und Grüne brachten einen Beschluss-/Resolutionsantrag dazu ein, wonach sich die Stadt explizit zu dieser Einrichtung bekennt. „Ich gehe nicht davon aus, dass es in absehbarer Zeit zu einer Umwidmung kommt“, stellt Novak fest. „Die Stadt hat sich natürlich abgesichert, sodass in dem Fall auch der Preis für das Grundstück sofort nach oben gehen würde.“

Zur Preisbildung: Es ist im Bereich der Immobilienentwicklungsbranche üblich, die Preisgestaltung mittels Nachzahlungen, sogenannten Nachbesserungen, vorzunehmen. Zu Beginn steht meist nicht fest, was genau und in welcher Dimension Gebäude errichtet wird. Die Bruttogeschossfläche ebenso wie die Widmung fließen dabei zu einem späteren Zeitpunkt entscheidend in die Nachzahlungen ein. Es ist logisch, dass man zur Stunde Null, zum Zeitpunkt eines Verkaufs einen Preis erhält, der niedriger sein wird, als jener, den man Jahre später erhält, wenn bereits Gebäude realisiert und Investitionen getätigt wurden. Die Stadt Wien profitiert somit an der stetigen Entwicklung eines Stadtteils, wo Durchwegungen, Grünflächen und kommunale Infrastruktur entstehen: Kosten, die der Entwickler zu einem guten Teil finanziert.

Sämtliche angesprochenen Transaktionen der zuständigen MA 69 (Immobilienmanagement) in Bezug auf das Semmelweis-Areal gingen durch den Gemeinderat: Externe Gutachter haben das Grundstück bewertet, es wurde zu marktüblichen Preisen verkauft. Es gibt strenge Auflagen der Stadt (dies auch im Sinne der AnrainerInnen): vom Denkmalschutz bis hin zum Zaun, der Verpflichtung eine Schule bis 2027 zu führen, den Grünraum und die Beleuchtung zu erhalten und für die Öffentlichkeit die Durchwegung zu garantieren.

Der Denkmalschutz wird seitens des Bundes überwacht und exekutiert, da er reine Bundessache ist. Alle anderen Auflagen sind im Grundbuch auch nach einer Versteigerung und neuem Eigentümer garantiert und festgeschrieben.

