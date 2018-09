Zwei neue Bereichssprecher im SPÖ-Parlamentsklub - Muna Duzdar für Energie, Reinhold Einwallner für Volksanwaltschaft

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Parlamentsklub hat zwei neue BereichssprecherInnen. Die Wiener SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar folgt als Energiesprecherin Wolfgang Katzian nach, der am Mittwoch nach zehn Jahren seinen Abschied aus dem Nationalrat nahm. Bereichssprecher in Sachen Volksanwaltschaft wird der Vorarlberger SPÖ-Abgeordnete Reinhold Einwallner. ****

Duzdar möchte in ihrer künftigen Tätigkeit als Bereichssprecherin für Energie den gerade stattfindenden Wandel in diesem Sektor mitgestalten. „Energiepolitik ist ein zutiefst sozialdemokratisches Thema! Es geht um Verteilung und Gerechtigkeit“, so Duzdar. Gerade jetzt, wo sich der politische und rechtliche Rahmen durch die Klima-und Energieziele auf internationaler sowie auf europäischer Ebene grundlegend verändert, gehöre die soziale Dimension der Energiepolitik aufgezeigt. Bei der Energiewende sollen alle BürgerInnen mitgenommen werden - „am Ende darf es keine VerliererInnen geben“, betont Duzdar.

Reinhold Einwallner wird Volksanwaltschaftssprecher der SPÖ. Er freut sich auf die neue Aufgabe, "weil die Volksanwaltschaft stark in der Bevölkerung verankert und anerkannt ist, weil sie bürgerInnennah und unmittelbar für die Menschen da ist". Der Bereich biete ein breites Themenspektrum, die Volksanwaltschaft unterstützt die Menschen bei Problemen mit Behörden und kümmert sich um die präventive Kontrolle der Menschenrechte.

Einwallner: "Ich sehe mich als Bindeglied zwischen Volksanwaltschaft und Parlament und werde die Anliegen und Empfehlungen der Volksanwaltschaft stark im Hohen Haus vertreten, ein besonderes Augenmerk werde ich darauf legen, dass die Volksanwaltschaft personell und finanziell so ausgestattet ist, dass sie ihre Tätigkeit unabhängig, bürgernah und im Sinne der Bevölkerung ausüben kann." (Schluss) wf/mb

