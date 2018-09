FP-Kasal: Kaum ein Tag ohne Skandal um den Wiener Wohnbau

Transparente Kontrolle statt Spekulation mit Sozialwohnungen

Wien (OTS) - "Kaum ein Tag vergeht, ohne spekulative Probleme in Wiens sozialem Wohnbau. Zentral sind dabei die Person Michael Tojners und das Versagen der SPÖ", eröffnet FPÖ-Wohnbausprecher im Wiener Rathaus, LAbg. Mag. Günter Kasal seine heutige Rede.

"Seit etwa einem Jahr lagen die Erkenntnisse einer Sonderprüfung zur Causa WBV-GFW auf dem Tisch. Erst vor wenigen Tagen hat sich die SPÖ durchgerungen, gemeinnützige Wohnungen und ihre Bewohner zu schützen", kritisiert Kasal. "Wenn Michael Ludwigs und Kathrin Gaals Vorgänger ähnlich zögerlich gehandelt hätten wie diese beiden, dann würde der Gemeindebau längst paketweise an der Börse gehandelt", verweist Kasal auf das zögerliche Handeln in der Causa WBV-GFW.

"Was wir gestern zu einer früheren Anlage der GESFÖ lesen mussten, gibt erneut Anlass zur Sorge", verweist Kasal auf augenscheinlich missbräuchliche Verwendung von Sozialwohnungen - im Umfeld der WertInvest bzw. Michael Tojners. "Die massive Intransparenz im Bereich der Kontrolle wird zur existenziellen Gefahr für leistbares Wohnen", setzt Kasal nach.

"Wenn ich an den Fachbereit im Zusammenhang mit dem Althan-Quartier denke, dann erinnere ich an jahrelange freiheitliche Forderungen nach transparenten Entscheidungsstrukturen", fordert Kasal eine Demokratisierung in entscheidenden Gremien. "Die SPÖ hat ein undurchsichtiges System geschaffen, in dem Seilschaften blühen und gedeihen. Und das die SPÖ gleichzeitig vor jedweder Verantwortung bewahren soll. Die Leidtragenden sind die Wiener", fordert Kasal einen Politikstil, der gewählte Mandatare wieder in die Pflicht nimmt. "Traurig ist, dass die heutige Sondersitzung nur einen Bruchteil der Probleme behandeln kann - weil das Sündenregister der SPÖ bereits ellenlang ist", schließt Kasal. (Schluss) akra

