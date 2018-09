Wiener Tierschutzverein: Drei Sittiche ausgesetzt

Ziervögel wurden dreist auf der Straße abgestellt. Tiere erholen sich nun im WTV.

Vösendorf (OTS) - Glück für drei Wellensittiche: Die Tiere wurden am Dienstagnachmittag von einer Passantin im 21. Wiener Gemeindebezirk (Floridsdorf) auf der Straße entdeckt. Unbekannte hatten den Käfig mit den drei Sittichen dort einfach abgestellt. Besonders dreist daran: Die eigentlich aus Australien stammende Vogelart reagiert auf starken Wind und kühlere Temperaturen oft sehr empfindlich. Beides bot der gestrige Dienstag. „Leider muss man dies immer wiederholen. Ein Lebewesen einfach so seinem Schicksal zu überlassen, darf niemals die letzte Konsequenz sein. Überdies ist das Aussetzen eine strafbare Handlung“ sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV).

Die alarmierte Tierrettung brachte die Tiere daraufhin in den WTV nach Vösendorf. Dort wurden die Tiere tierärztlich untersucht. Zum Glück konnten bei den noch jungen Ziervögeln, es handelt sich um zwei Männchen und ein Weibchen, keine Beschwerden oder Verletzungen festgestellt werden. Robin, John und Marian, so die neuen Namen der Vögel, sind nun im Kleintierhaus des WTV untergebracht und dürfen sich dort in aller Ruhe von dem Stress erholen. Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen freut sich das Trio auf neue liebevolle BesitzerInnen, die ihnen ein sorgenfreies Leben ermöglichen.

