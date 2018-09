AK: Auch österreichische Dieselbesitzer kostenfrei entschädigen

Bundesregierung muss Druck auf Autohersteller im Sinne der KonsumentInnen machen

Wien (OTS) - „Wenn es Entschädigungen für Dieselkundinnen und -kunden in Deutschland gibt, muss das auch hierzulande kommen“, sagt AK Direktor Christoph Klein. „Die Bundesregierung muss sich politisch dafür einsetzen, dass auch österreichische Dieselfahrerinnen und -fahrer nicht auf den Folgekosten von manipulierten Abgaswerten sitzen bleiben.“ In Deutschland macht jetzt Kanzlerin Merkel Druck, damit die Autohersteller die Kosten übernehmen. Folgekosten von manipulierten Abgaswerten betreffen in Österreich rund 1,6 Millionen Diesel-BesitzerInnen. „Die Autofahrerinnen – und fahrer haben in gutem Glauben an die Abgaswerte in den Prospekten ihre Diesel-Pkw gekauft. Diese Werte haben sich zum Großteil als manipuliert herausgestellt. So ist es nur recht und billig, wenn die Verursacher, also die Autohersteller, dafür zahlen“, so Klein. „Wenn das nicht gelingt, muss die Gruppenklage kommen.“ Die AK fordert seit langem, dass Verbrauchern in Österreich der Weg der Gruppenklage eröffnet wird. Klein appellierte erneut an die Regierung, dies endlich möglich zu machen. Derzeit seien die Sammelklagen mit einem hohen Prozessrisiko und unglaublichen Verfahrensaufwand - auch für die vom Steuerzahler finanzierten Gerichte - verbunden. In Deutschland gibt es ab 1. November die Möglichkeit einer Gruppenklage. „Das wäre auch in Österreich ein wichtiger Weg, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken“, so Klein.

Drei Optionen der Entschädigung für deutsche DieselbesitzerInnen sind derzeit im Gespräch: Rückkauf der Wagen, Nachrüstung mit Katalysatoren oder Umtausch auf Wagen mit weniger Schadstoffausstoß. Für jede Option muss die Autoindustrie zahlen.

Für die AK ist klar: Österreichische Autokunden dürfen nicht schlechter gestellt werden.

Denn die Probleme für die Pkw-BesitzerInnen sind enorm: Sie müssen befürchten in immer mehr europäischen Städten nicht mehr fahren zu dürfen, weil ihre Autos zu viel Schadstoffe ausstoßen.

Sie erleben außerdem einen hohen Wertverlust ihres Autos: Die Preise für gebrauchte Diesel der Euronorm 5 und 6 etwa sind seit 2016 deutlich gefallen.

Dazu kommen die Folgekosten für die Allgemeinheit: Autos die mehr Schadstoffe als ausgewiesen, ausstoßen, verursachen schlechte Luft in unseren Städten und an Verkehrsknotenpunkten und gefährden damit die Gesundheit von uns allen. Die europäische Umweltagentur spricht von 1.140 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr durch hohe Stickoxid-Werte in der Luft.

