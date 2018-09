Nehammer: Kern agiert wieder einmal unglaubwürdig

VP-Generalsekretär: „Fehlen von vermeintlichem EU-Kandidat Kern bei Europastunde im Nationalrat zeugt nicht gerade von Verantwortungsbewusstsein“

Wien (OTS) - „Christian Kern agiert auch nach seiner Zeit als SPÖ-Vorsitzender völlig unglaubwürdig. Seit Tagen gibt er den Paradeeuropäer und fehlt dann ausgerechnet bei der Europastunde im Nationalrat. Seriöse Politik steht und fällt mit der Glaubwürdigkeit. Wenn jemand seiner Partei den Rücken kehrt, um in Europa Politik machen zu wollen und dann ausgerechnet in der Europastunde fehlt, zeugt das nicht gerade von Verantwortungsbewusstsein oder Ernsthaftigkeit. Er bleibt damit seiner Linie treu: A sagen und B tun.“, sagt Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



Nehammer weiter: „Kerns vergangene Woche gezeigtes Interesse für Europa scheint wohl nur seiner eigenen Karriere zu dienen. Seine eigene Aussage, wonach Politik zu 95% aus Inszenierung besteht, hat sich hier wieder einmal am eigenen Beispiel bewahrheitet. Kerns Europaliebe fällt im politischen Alltag durch.“



