FP-Mahdalik: Stadtregierung hat auf allen Ebenen versagt

FPÖ bringt Neuwahlantrag ein

Wien (OTS) - „Der einzige Punkt, in dem die SPÖ wirklich top ist, ist die persönliche Daseinsvorsorge für gescheiterte Genossen“, meint der Klubobmann der Wiener FPÖ, Toni Mahdalik, zum politischen Stillstand in Wien. Die Abwesenheit von Bürgermeister Ludwig unterstreicht den miserablen politischen Stil der Rathausroten. „Dass es der Hauptverantwortliche für die heute debattierten Immobilienskandale im Bereich der Stadt nicht für notwendig empfindet, an einer Sondersitzung teilzunehmen die sein politisches Versagen betrifft, unterstreicht, dass sein Versprechen, einen neuen Stil in die Stadtregierung zu bringen, ein leeres war“, macht der Freiheitliche aufmerksam. „Sich weder die Argumente der Opposition noch jene des Koalitionspartners anzuhören ist eines Bürgermeisters nicht würdig“, bringt Mahdalik das Verhalten Ludwigs auf den Punkt.

Die Stadtregierung hat auf allen Ebenen versagt. „Was von der rot-grünen Rathauskoalition übrig bleibt ist ein Berg an Schulden, Streit und milliardenteure Skandale. Rot-Grün hat gänzlich den Genierer verloren“, fasst Mahdalik zusammen. Die einzige Möglichkeit, den Machenschaften ein Ende zu bereiten und Wien wieder voranzubringen, ist eine möglichst zeitnahe Neuwahl.

„Die Entwicklungen in Wien sind katastrophal – deshalb brauchen wir eher heute als morgen Neuwahlen um das rot-grüne Chaos zu beenden. Die Wienerinnen und Wiener haben sich eine positive Veränderung verdient, der Neuwahlantrag sollte daher einstimmig beschlossen werden“, schließt Mahdalik. (Schluss) akra

