FPÖ-Klinger: „Wir sorgen für soziale Sicherheit für alle“

Wien (OTS) - „Wenn Rendi-Wagner davon spricht, dass wir dem historischen Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft den Kampf angesagt hätten, so kann ich nur feststellen, dass die SPÖ in der Historie stecken geblieben ist. Es wird behauptet, wir würden Gesetze durchpeitschen, aber die Wahrheit ist, die Sozialpartnerschaft hat es nicht geschafft, für eine gerechte Arbeitswelt mit flexiblen Arbeitszeiten zu sorgen - diese Bundesregierung hat die flexiblen Arbeitszeiten jetzt eingesetzt. Wir stellen den Menschen als Individuum dar und dieses Individuum wollen wir mit allen seinen Fähigkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten fördern“, erklärte heute der freiheitliche NAbg. Ing. Wolfgang Klinger in seinem Debattenbeitrag zur „Aktuellen Stunde“.

„Von der Umsetzung eines Familienbonus Plus mit 1500 Euro pro Jahr für unsere Familien war die SPÖ meilenweit entfernt und jetzt werfen sie uns vor, wir würden einen Kampf gegen soziale Gerechtigkeit führen. Aber das Gegenteil ist der Fall, denn wir sorgen für soziale Sicherheit für alle. So wird es das mit uns auch nicht geben, dass jemand, der in unser Sozialsystem einwandert und noch nie etwas geleistet hat, dieselben Leistungen bekommen soll, wie jemand, der jahrelang in unser System eingezahlt und einen wichtigen Beitrag erbracht hat“, so Klinger.

„Die Maßnahmen dieser Regierung sind Meilensteine für eine faire Arbeitswelt, soziale Gerechtigkeit und für eine bessere Zukunft für unser Land“, betonte Klinger.

