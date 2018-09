28. September - Tag der offenen Tür in den Pflegewohnhäusern des KAV

Am kommenden Freitag können sich alle Interessierten durch die neuen modernen Häuser führen lassen

Wien (OTS) - Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) beteiligt sich mit mehreren Veranstaltungen am Monat der SeniorInnen (15. September bis 15 Oktober). An diesem Freitag, 28. September, führen die MitarbeiterInnen der KAV-Pflegewohnhäuser und Geriatriezentren alle Interessierten durch die Häuser. „Wir laden alle Wienerinnen und Wiener ein, sich selbst ein Bild von den modernen wohnlichen Einrichtungen und unserem pflegerischen, medizinischen und therapeutischen Angebot zu machen“, sagt Susanne Drapalik, Direktorin der KAV-Teilunternehmung Pflegewohnhäuser und Geriatriezentren. Am 28. September heißt es in acht Pflegewohnhäusern sowie in den Geriatriezentren Floridsdorf und Favoriten „Herzlich Willkommen“.

Zeit: Freitag, 28. September 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr

Adressen:

Pflegewohnhaus Leopoldstadt, Engerthstraße 154, 1020 Wien Pflegewohnhaus Innerfavoriten, Bernhardtstalgasse 32, 1100 Wien Pflegewohnhaus Simmering, Dittmanngasse 5, 1110 Wien

Pflegewohnhaus Meidling, Stüber-Gunther-Gasse 2, 1120 Wien Pflegewohnhaus Baumgarten, Seckendorfstraße 1, 1140 Wien Pflegewohnhaus Rudolfsheim-Fünfhaus, Kardinal-Rauscher-Platz 2, 1150 Wien

Pflegewohnhaus Donaustadt, Langobardenstraße 122a, 1220 Wien Pflegewohnhaus Liesing, Haeckelstraße 1A, 1230 Wien Geriatriezentrum Floridsdorf, Bentheimstraße 5, 1210 Wien Geriatriezentrum Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien

