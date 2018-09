NEOS zu Zahnspangenstreit: Lösung für 1.500 Patienten muss gefunden werden

Huber: „Als Arzt steht immer der Patient im Vordergrund.“

Salzburg (OTS) - Der aktuelle Streit um die Gratis-Zahnspange in Salzburg wird leider auf dem Rücken der betroffenen Patientinnen und Patienten ausgetragen: „Als Arzt steht für mich immer der Patient im Vordergrund. Seine Behandlung muss immer gewährleistet werden. Aus diesem Grund muss umgehend für die kleinen und größeren Patienten eine Lösung gefunden und der Abschluss der bereits begonnen Behandlung sichergestellt werden. Auf dem Rücken der rund 1.500 betroffenen Patienten und deren Eltern darf der Streit nicht ausgetragen werden“, appelliert NEOS Gesundheitssprecher und Zweiter Landtagspräsident Dr. Sebastian Huber, selbst niedergelassener Internist an die Gebietskrankenkasse und Landeszahnärztekammer Salzburg.



Kopfschütteln löst bei Dr. Huber die aktuelle Wortspende des SPÖ Klubobmanns Walter Steidl aus: „Mit Klassenkampfrhetorik wird das aktuelle Problem nicht gelöst. Als Ex-Gesundheitslanderat müsste Kollege Steidl wissen, dass dem Land die Hände gebunden sind. Einseitige Schuldzuweisungen helfen in der aktuellen Debatte nicht“, sagt Huber und fügt an: „Beide Player – die Sozialversicherung (GKK Salzburg) und die Landeszahnärztekammer Salzburg – müssen eine gemeinsame Lösung finden. Ich bin überzeugt, dass die Zahnärztekollegen sich einer Lösung nicht verschließen werden.“



Dass die Gratis-Zahnspange nun diese Aufregung verursacht, war NEOS von Beginn an bewusst: „Aus diesem Grund hat NEOS auch als einzige Fraktion gegen die Gratis-Zahnspange gestimmt. Eine simple Bedarfserhebung, um festzustellen, wie viele Kinder überhaupt eine schlimme Fehlstellung haben, hat es nie gegeben. Ebenfalls wurde das Steuergeld im Gießkannenprinzip ausgeschüttet – vollkommen egal, wie hoch das Einkommen der Eltern ist. Früher wurden auch bei behandlungsbedürftigen geringen Zahn-Fehlstellungen (Kategorie IOTN 3) Zuschüsse gewährt. Diese sind jetzt entfallen“, stellt Dr. Huber abschließend fest.

