„matinee“ am 30. September: Dokus über steirische Apfelstraße und 60 Jahre Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 30. September 2018, um 9.05 Uhr in ORF 2, begibt sich zunächst auf „Eine Reise ins Paradies“ – an die steirische Apfelstraße. Nach der Übertragung des „Katholischen Gottesdiensts“ (9.30 Uhr) live vom Dorfplatz der Lebenswelt Kainbach der Barmherzigen Brüder in der Steiermark steht ein Dakapo des bereits im „kulturMontag“ gezeigten neuen Filmporträts „Für immer jung! Die Wiener Stadthalle ist 60“ (10.15 Uhr) von Werner Horvath auf dem Programm. Den von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps zum kulturellen Geschehen.

„,Eine Reise ins Paradies‘. Auf der steirischen Apfelstraße“ (9.05 Uhr)

Sie schlängelt sich über viele Kilometer durch die Oststeiermark: die steirische Apfelstraße. Gesäumt wird sie von Millionen von Apfelbäumen. Kaum anderswo wachsen so viele Früchte wie in dieser Region. Wie aufwendig es ist, einen schönen und wohlschmeckenden Apfel zu produzieren, das ist eines der Themen, die der Film von Robert Sturmer beleuchtet. Außerdem erzählt die Dokumentation vom Anlegen der Obstgärten, von der Blüte und dem Reifen der Äpfel, den verschiedenen Sorten, der Ernte sowie der Apfelproduktion im Jahreslauf.

Die Apfelbauern leben mit dem Wetter, leiden unter Frost und Hagel und müssen mit Schädlingen zurande kommen. Wie viel Arbeit in einem steirischen Apfel steckt, ist beeindruckend. Doch die Mühen werden belohnt: Äpfel aus der Steiermark sind mittlerweile auf der ganzen Welt gefragt. Dabei werden steirische Äpfel nicht nur in ihrer Ursprünglichkeit genossen, sondern auch verarbeitet, zum Beispiel zum köstlichen Apfelstrudel. Zu den Vorzügen der steirischen Apfelstraße gehören außerdem die zahlreichen Apfelfeste, die „mystischen Apfelmänner“ und die einmalige, sanft hügelige Landschaft.

„Für immer jung! Die Wiener Stadthalle ist 60“ (10.15 Uhr)

Auf sechs Jahrzehnte beeindruckende Eventgeschichte blickt die Wiener Stadthalle im Jubiläumsjahr 2018 zurück. Unter dem Titel „Für immer jung! Die Wiener Stadthalle ist 60“ begibt sich eine neue ORF-Dokumentation von Werner Horvath auf Zeitreise durch die Historie von Österreichs größtem Veranstaltungszentrum und gewährt so manchen Blick auf dessen Zukunft.

Die von Roland Rainer entworfene Wiener Stadthalle ist viel mehr als nur ein Veranstaltungsort. Sie setzte von Anfang an einen herausragenden Akzent in der Architektur Wiens und war in der Wiederaufbau-Ära nach dem Zweiten Weltkrieg ein Symbol für ein fortschrittliches Österreich – ein Bau der Moderne, seit 1958 spektakulär und zeitlos. Als jüngstes Gebäude des Hallenkomplexes, der bis zu 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bietet, wurde 2006 die Halle F eröffnet. Das Architektenduo Dietrich/Untertrifaller hat dabei die Formensprache Roland Rainers übernommen und neu interpretiert.

Mit bisher rund 15.000 Shows und 65 Millionen Besucherinnen und Besuchern ist die Wiener Stadthalle seit der Eröffnung 1958 ein Ort legendärer Events und Bühne für unvergessliche Auftritte, wie beispielsweise für den ersten Österreich-Auftritt der Rolling Stones im September 1965.

Das Vergnügen so mancher Vorstellung hat im Laufe der Jahre nicht erst in, sondern bereits vor der Stadthalle begonnen – so wie bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals „Hair“ 1970. Der größte Event, der dort bisher stattgefunden hat, war der „Eurovision Song Contest“ 2015.

Einmal in der ausverkauften Stadthalle aufzutreten, das gelingt nicht jedem – und keinem so oft wie Udo Jürgens, der mit 33 ausverkauften Konzerten Rekordhalter ist.

In der Dokumentation über die Wiener Institution stehen Künstler wie Wolfgang Ambros, Stefanie Werger, Marco Wanda und Conchita im Rampenlicht. Zu Wort kommen auch der künstlerische Geschäftsführer Wolfgang Fischer, der neue Geschäftsführer der Wien-Holding, Kurt Gollowitzer, und der heute 100-jährige Baumeister der Wiener Stadthalle, Viktor Hauswirth.

