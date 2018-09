FPÖ-Mölzer: „Schulen müssen ideologiefreier Raum bleiben“

"Schulplaner der Sozialistischen Jugend schießen weit über das Ziel hinaus“

Wien (OTS) - "Der Schulplaner der SJ liest sich eher so, als wäre er in Polit-Büro der SPÖ geschrieben worden und nicht als hätten sich Schüler Gedanken gemacht, wie sie den Alltag ihrer Mitschüler verbessern könnten. Hier wird auch offen zu Widerstand gegen die Bundesregierung aufgerufen. Solche Schriften in Schulen finde ich besonders bedenklich, denn es zeugt wahrlich von keinem guten Demokratieverständnis dieser Fraktion," so der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Wendelin Mölzer.



"Angesichts der hohen Zahl von Drogentoten, welche wir heuer bereits in Kärnten zu beklagen haben, empfinde ich es als fahrlässig und als absolut falsches Signal, wie in diesem Schulplaner mit der Legalisierung von Cannabis geliebäugelt wird. Hier wird die Aufklärungsarbeit der Polizei bezüglich Drogen unterminiert“. Die Argumentation, nach der die Schulplaner nur an ältere Schüler verteilt wurden, lässt Mölzer nicht gelten: "Niemand kann kontrollieren, wer diese Planer erhält. Besonders junge Schüler sprechen sehr leicht auf solche Themen an, es kann und darf nicht sein, dass ihnen die ernsthafte Auseinandersetzung in solch wichtigen Dingen vorweggenommen wird", so Mölzer

"Es ist nötig, noch genauer zu definieren, wo und in welcher Form Schüler zukünftig politischer und vor allem parteipolitischer Werbung ausgesetzt werden. Die Legalisierung von Drogen und den Umsturz der Regierung herbeizusehnen, gehört allerdings mit Sicherheit nicht in unsere Klassenzimmer," betonte Mölzer.

