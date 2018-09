Neuer ORF-III-Dokuvierteiler „Abenteuer Schönbrunn“ präsentiert

Wien (OTS) - Geschichten aus dem ältesten Tiergarten der Welt, präsentiert in einem neuen ORF-III-Vierteiler von Erich Pröll:

„Abenteuer Schönbrunn“ erzählt u. a. von der Aufregung, wenn Nachwuchs erwartet wird, der Spannung, wenn ein neues Tier im Wiener Zoo einzieht, von dessen Historie, die 266 Jahre zurückreicht, bis hin zu seiner Bedeutung für den Fortbestand einiger Tierarten, die hier ihre Heimat gefunden haben. Für die faszinierendsten Eindrücke wagte sich Naturfilmer Erich Pröll so nah an die Zoobewohner heran wie nie zuvor. Aber auch die Besucher/innen und Mitarbeiter/innen machen den Tiergarten Schönbrunn zu dem, was er heute ist. Gestern, am Dienstag, dem 25. September 2018, luden die Direktorin des Tiergartens Schönbrunn Prof. Dr. Dagmar Schratter und ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber in die ORANG.erie in Schönbrunn zur Präsentation der Tetralogie. Die Filme sind ab 4. Oktober, wöchentlich Donnerstag, um 20.15 Uhr in ORF III – im Rahmen der Reihe „Wilde Reise mit Erich Pröll“ – zu sehen.

Tiergarten-Schönbrunn-Direktorin Dagmar Schratter: „Das Interesse der Menschen an der Tierwelt zu wecken ist die Mission, die uns verbindet“

„Ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn ist wie eine Rundreise von der Arktis über den Regenwald bis hin zur südamerikanischen Pampa und lässt die Besucherinnen und Besucher in die verschiedensten tierischen Lebensbereiche eintauchen“, sagt Prof. Dr. Dagmar Schratter, Direktorin des Schönbrunner Zoos. „Ich freue mich, dass der grandiose Naturfilmer Erich Pröll unseren Tiergarten als Ziel für seine ‚Wilde Reise‘ ausgewählt hat. Mit faszinierenden Aufnahmen bringt er diesen in all seinen Facetten in unsere Wohnzimmer. Das Interesse der Menschen an der Tierwelt zu wecken ist die Mission, die uns und Erich Pröll verbindet. Im Rahmen dieser Dokumentation machen wir nun sozusagen gemeinsame Sache. Danke an ORF III für diese tolle Kooperation.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Ein einzigartiger Einblick hinter die Kulissen des Unternehmens Zoo“

„Schönbrunn hat immer Saison! Ganz bewusst wollen wir unseren Zuseherinnen und Zusehern einen intimen Einblick hinter den Kulissen von Europas erfolgreichstem Zoo bieten, in dessen Leben und Alltag. Egal ob beim Trainingsprogramm der neugeborenen Zwergotter, unter Wasser bei der Züchtung von farbenprächtigen Korallen oder beim genüsslichen Baden des Ameisenbären – das ORF-III-Publikum bekommt eine exklusive Nahaufnahme und geht auf Tuchfühlung mit den Tieren und den spannenden Herausforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein großer Dank gilt Erich Pröll, der zu den besten Naturfilmern Österreichs zählt, sowie dem gesamten Team vom Tiergarten Schönbrunn, allen voran Direktorin Dagmar Schratter, ohne deren Unterstützung es nicht möglich gewesen wäre, einen solch hautnahen Einblick zu erhalten.“

Filmemacher Erich Pröll: „Überall lauern neue Geschichten, die es einzufangen lohnt.“

„Für ORF III bin ich wöchentlich mit meiner ‚Wilden Reise‘ quer durch die ganze Welt unterwegs und bringe dem Publikum die Faszination der Natur näher. Ein besonderer Höhepunkt ist es, ein solch breites Artenspektrum der Tierwelt an nur einem Ort erfassen zu können, wie es im ‚Tiergarten Schönbrunn‘ – im wohlgemerkt ältesten Zoo der Welt – der Fall ist. Die Anzahl der Geschichten, die dort warten, ist überwältigend. Überall lauern neue Details, die es einzufangen lohnt. Daher freut es mich, Schönbrunn, seine Tiere und auch Menschen, die dort arbeiten, in vier Teilen dokumentieren zu dürfen.“

„Abenteuer Schönbrunn“ am 4., 11., 18. und 25. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr in ORF III

Flusspferde, Bisons und Ameisenbären – so unterschiedlich diese Tiere auch sind, so haben sie alle ihre Heimat im Wiener Tiergarten Schönbrunn gefunden. Im neuen ORF-III-Vierteiler „Abenteuer Schönbrunn“ erkundet Naturfilmer Erich Pröll den ältesten Zoo der Welt, lernt die haarigen, schuppigen und gefiederten Bewohner kennen und zeichnet so ein einfühlsames Porträt des Tiergartens. Außerdem spricht er mit Besucherinnen und Besuchern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Expertinnen und Experten über die Faszination Zoo. Dabei offenbart sich ihm so manch unbekanntes Detail.

Am Donnerstag, dem 4. Oktober, zeigt ORF III um 20.15 Uhr in Rahmen seiner Reihe „Wilde Reise mit Erich Pröll“ den ersten Film des Vierteilers mit dem Titel „Der älteste Zoo der Welt“. „Wo sich Eisbären und Löwen zu Hause fühlen“ (Teil 2) folgt am 11. Oktober, „Dem Zooleben auf der Spur“ (Teil 3) ist das Filmteam am 18. Oktober, und „Unbekannte und wiederentdeckte Zoobewohner“ stehen am 25. Oktober im Mittelpunkt – jeweils um 20.15 Uhr.

Weitere Details zur Dokureihe – eine Proell Film Production im Auftrag von ORF III Kultur und Information – sind unter presse.ORF.at abrufbar.

