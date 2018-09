Nationalrat - Schieder: "Eine starke Demokratie braucht soziale Sicherheit"

Schieder dankt ÖGB-Präsident Katzian - Starke Gewerkschaft stellt sich gegen Sozialabbau-Politik der Regierung

Wien (OTS/SK) - "Eine starke Demokratie braucht soziale Sicherheit; denn Freiheit und soziale Sicherheit hängen ganz eng zusammen", sagt der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder am Mittwoch im Nationalrat in einer Aktuellen Stunde, die die SPÖ dem Thema "Faire Arbeitswelt und soziale Sicherheit für alle!" gewidmet hat. Denn erste soziale Sicherheit gibt den Menschen die Möglichkeit zur umfassenden gesellschaftlichen und politischen Teilhabe. ****

Schieder hob hervor, wie wichtig die Gewerkschaft für die Demokratie ist: "Eine starke Gewerkschaft heißt auch eine starke Demokratie." Schieder dankte in seiner Rede dem ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian, der heute nach zehn Jahren seinen Abschied aus dem Nationalrat nahm.

Die Gewerkschaften, die Arbeiterkammer und die Betriebsräte sind deswegen für eine demokratische Gesellschaft so wichtig, weil sie denen zu ihrem Recht verhelfen, die es sich nicht selbst richten können, sagte Schieder: "Recht haben und Recht bekommen ist oft ein Unterschied. Die ArbeitnehmervertreterInnen sorgen dafür, dass jeder, der Recht hat, zu seinem Recht kommt."

"Die Soziale Sicherheit ist aber unter Druck, die Regierung höhlt das scheibchenweise aus", so Schieder. So hat die Regierung den Jugendvertrauensrat abgeschafft, die AMS-Mittel gekürzt, die AUVA werde ausgehungert, es drohen Leistungskürzungen in der Gesundheitsversorgung, Notstandshilfe soll abgeschafft werden, der 12-Stundentag wurde "hinterrücks durchs Parlament gepeitscht".

Dem schloss Schieder die Frage an: "Was kommt noch?" In Gefahr sieht er den gesetzlichen Anspruch auf fünf Urlaubswochen und Überstundenzuschläge. Schieder an die Regierung: "Rücken Sie raus mit der Wahrheit, was sie in diesem Land vorhaben!" Dem Sozialabbau von der Regierung steht freilich eine starke Arbeitnehmervertretung entgegen. "Dafür, dass das nicht passiert, braucht es einen starken ÖGB", sagte Schieder. (Schluss) wf/sc

