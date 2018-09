Vizebürgermeister-Tour: Nepp dankt Krisenmanagement

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen seiner Vizebürgermeister-Tour besuchte Vizebürgermeister Dominik Nepp kürzlich die “Gruppe Krisenmanagement und Sicherheit“, um sich einen Überblick der Aufgaben zu verschaffen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die „beeindruckende Arbeit“ zu danken.

In Anwesenheit von Magistratsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Müller informierte sich Vizebürgermeister Nepp über die Sicherheitsvorkehrungen und Planungen der “Gruppe Krisenmanagement und Sicherheit“, die im Rahmen der aktuellen EU-Ratspräsidentschaft vorzusehen sind, und hielt anschließend fest: „Das ist eine Abteilung, die im Hintergrund arbeitet, aber unglaublich Wichtiges leistet. Es ist beeindruckend zu sehen, auf welch internationalem Niveau hier gearbeitet wird und mit welchem Engagement und Knowhow die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt arbeiten. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.“

Die “Gruppe Krisenmanagement und Sicherheit“ ist ein Teilbereich der „Magistratsdirektion - Organisation und Sicherheit“ und besteht aus elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Aufgaben sind dabei breit gefächert. So ist diese Gruppe koordinierend tätig, wenn eine große Zahl von Einsatzkräften, Dienststellen und sonstigen Organisationen zusammenarbeitet – Beispiele dafür wären etwa die EURO 2008, hochrangige Besuche von Staatsgästen, oder Maßnahmen rund um den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft. Die organisatorische Führung des Warn- und Alarmsystems sowie des BOS-AUSTRIA Digitalfunksystems für das Land Wien liegt dabei in den Händen der Profis der „Spezialeinheit“. Zu den Agenden zählt auch die Organisation und Durchführung von Einsatzübungen, wie etwa die Evakuierung eines Schiffes, der Massenanfall von Verletzten oder die Evakuierung von Gebäuden und U-Bahn-Zügen. Auch die organisatorische Leitung der AkutBetreuungWien (ABW), die in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen hat, und die innere Sicherheit des Magistrats gehören zu ihren Aufgaben.

Nepp abschließend: „Die Meinungen und Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien sind mir besonders wichtig. Ich möchte diese Menschen vor den Vorhang holen und „Dank aussprechen“, da es jene sind, die für das Funktionieren des Magistrats sorgen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Stationen der Vizebürgermeister-Tour.“

