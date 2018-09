Aviso: Das neue Flaggschiff der Christophorus-Flotte zum Anfassen

Film- & Fototermin am Mittwoch, 3. Oktober 2018, 16 Uhr

Wien (OTS) - Anfang April übernahm die ÖAMTC-Flugrettung von Airbus Helicopters einen Hubschrauber der neuesten Generation. Mit der digitalen Avioniksuite Helionix verfügt der H135 über modernste Hubschrauberelektronik sowie einen Vier-Achsen-Autopilot.

Auch wenn es sich dabei um das Standardmodell der ÖAMTC-Flugrettung handelt, brauchen alle Piloten, die künftig diese Maschine fliegen sollen, wegen des neuen Cockpit-Designs eine eigene Einschulung. Dieses behördlich vorgeschriebene Familiarisation Training ist Grundvoraussetzung für jeden Einsatzpiloten, bevor er mit dem neuen Hubschrauber abhebt.

Aktuell werden acht Piloten der ÖAMTC-Flugrettung – unter ihnen auch Geschäftsführer Reinhard Kraxner – mit der neuen Technologie in Theorie und Praxis vertraut gemacht. Anlässlich dieses speziellen Trainings lädt die ÖAMTC-Flugrettung ein, einen Blick hinter die Kulissen des Schulungsbetriebes zu werfen sowie mehr über das neue Flaggschiff der Christophorus-Flotte zu erfahren. Dazu kann der Helikopter sowohl am Boden als auch in der Luft in Augenschein genommen werden.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen Reinhard Kraxner (Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung) sowie Peter Fleischhacker (Flugbetriebsleiter und Leiter der ÖAMTC-Flugschule) zur Verfügung.

Mittwoch, 3. Oktober 2018, 16 Uhr

ÖAMTC-Flugrettungszentrum Ost

Heliport Wiener Neustadt

Viktor-Lang-Straße 4

2700 Wiener Neustadt

Um Anmeldung wird gebeten.

