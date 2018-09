Digitalkonferenz „Darwin’s Circle“ am 27. September live in ORF III

Und als Live-Stream via ORF-TVthek abrufbar

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Donnerstag, dem 27. September 2018, den Vormittag der österreichischen Digitalkonferenz „Darwin’s Circle“ live aus dem Haus der Industrie in Wien: Gestartet wird um 9.00 Uhr mit den Vorträgen von Markus Braun, Wirecard-CEO und Ling Ge, Europa-Verantwortliche von Tencent, zu den Themen „Digitalisierung und Ecosysteme“. Um 9.25 Uhr folgt eine Diskussionsrunde zum Thema „Europas digitale Zukunft“. Es sprechen Trevor Traina (US-Botschafter in Wien), Andreas Bierwirth (T-Mobile Austria), Johannes Strobl (Raiffeisen Bank International) und Jim Fanning (Amazon Web Services) unter der Leitung von Jeff Jarvis (CUNY). Um 10.10 Uhr überträgt ORF III zunächst den Vortrag von Instagram-Softwareentwickler Thomas Dimson zum Thema „Algorithmen“, anschließend steht eine Diskussionsrunde unter dem Titel „Mensch und Maschine“ auf dem Programm. Neben Dimson sprechen Stephan Biller (IBM Watson), Markus Braun (Wirecard) und Hans-Christian Boos (Arago) unter der Leitung von Journalistin Anita Zielina. Um 11.05 Uhr startet eine Diskussionsrunde unter dem Motto „Die Macht der Information“. Es sprechen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Stephanie Caspar (Axel Springer), Guido Bülow (Facebook) und Robert Richter (Google) unter der Leitung von Jeff Jarvis (CUNY). Den Abschluss macht um 11.45 Uhr der NASA-Wissensmanager David Meza mit einem Vortrag unter dem Titel „Die Datengalaxie“.

Die österreichische Digitalkonferenz findet heuer zum zweiten Mal statt. Erwartet werden mehr als 50 hochkarätige Medienexpertinnen und -experten aus international führenden Unternehmen, die interessante Denkanstöße über die Zukunft und die Möglichkeiten der medialen Welt liefern. Die gesamte Veranstaltung ist als Live-Stream via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar.

