Anaeropharma Science unterzeichnet gemeinsame Forschungsvereinbarung mit Astellas zur Entwicklung neuartiger Anti-Tumor-Medikamente auf Grundlage von Bifidobacterium

Tokio (ots/PRNewswire) - Wie Anaeropharma Science Inc. mit Sitz in Tokio (nachfolgend "Anaeropharma") am 25. September bekanntgab, haben Anaeropharma und Astellas Pharma Inc. mit Sitz in Tokio (nachfolgend "Astellas") eine gemeinsame Forschungsvereinbarung unterzeichnet. Diese sieht die Entwicklung neuartiger Anti-Tumor-Medikamente vor, die sich charakteristische Eigenschaften von Bifidobacterium longum durch Anaeropharmas eigene Plattformtechnologie "in situ Delivery and Production System" ("i-DPS") zunutze machen. Der Vertragsinhalt ist nachfolgend beschrieben.

1. Eine gemeinsame Forschungsvereinbarung zur Entwicklung neuartiger Anti-Tumor-Medikamente auf Grundlage der i-DPS-Technologie.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die beiden Unternehmen gemeinsam spezifische Substanzen erforschen, um Medikamentenkandidaten für die Krebstherapie zu entwickeln, die Bifidobacterium als Träger zur Medikamentengabe nutzen. Astellas erwirbt das Vorverhandlungsrecht zur exklusiven Lizenzierung, die zur Kommerzialisierung auf Grundlage der gemeinsamen Forschungsergebnisse erforderlich ist. Die Vereinbarung schränkt in keiner Weise irgendwelche Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durch Anaeropharma in Zusammenhang mit i-DPS und irgendwelchen anderen Molekülen als den oben genannten spezifischen Substanzen ein.

2. Informationen zu i-DPS und den zugehörigen Entwicklungsprogrammen

Bifidobacterium ist ein obligat anaerobes Bakterium in der Darmflora des Menschen, das zur Gruppe der nicht pathogenen Bakterien gehört. Solide Tumoren besitzen unausgereifte Gefäßstrukturen, und die interstitiellen Tumoren befinden sich in einem Zustand der Hypoxie. Das Unternehmen will seine rekombinante Bifidobacterium-Technologie mit der Bezeichnung i-DPS nutzen, um eine neue Klasse von Anti-Krebs-Medikamenten zu entwickeln. Die Technologie bietet ein enormes Potenzial, um solide Tumoren wirksamer zu bekämpfen. Sie ist die Grundlage für Anti-Tumor-Medikamente mir geringerem Risiko von unerwünschten Ereignissen als bei herkömmlichen Anti-Krebs-Medikamenten.

Das wichtigste Entwicklungsprodukt der i-DPS-Technologie ist APS001F, ein rekombinantes Bifidobacterium zum Exprimieren von Cytosin-Deaminase, die eine Prodrug-Form (5-FC) zu einem Anti-Krebs-Medikament umwandelt (5-FU). Es befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-1-Studie in den USA.

3. Informationen zu Anaeropharma Science, Inc.

Anaeropharma Science ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Chiyoda-ku (Tokio, Japan). Es leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung neuartiger Therapeutika, die durch den Einsatz seiner eigenen Plattformtechnologie i-DPS mit dem rekombinanten Bifidobacterium auf hypoxische Umgebungen in soliden Tumoren abzielen. Das unternehmenseigene Labor befindet sich auf dem Campus der Shinshu-Universität in Matsumoto (Präfektur Nagano). CEO ist Tetsuya Mishima.

Offizielle Website: http://www.anaeropharma.co.jp/

