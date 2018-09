Es geht weiter: Die fünfte Staffel "Strike Back" ab 8. Oktober als Deutschlandpremiere auf FOX

München (ots) - Alle 10 Folgen der fünften Staffel als deutsche TV-Premiere ab 8. Oktober 2018 immer montags um 21.45 Uhr, das Staffel-Finale am 3. Dezember in Doppelfolge ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX

Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

- Exzellente Besetzung u.a. mit Warren Brown, Daniel MacPherson,

Roxanne McKee, Alin Sumarwata

"Strike Back" erzählt von riskanten Einsätzen amerikanischer und britischer Spezialeinheiten, die im Kampf gegen den internationalen Terrorismus Kopf und Kragen riskieren. Die Serie basiert auf dem Bestseller von Chris Ryan und ist inhaltlich an die gleichnamige britische Spielfilmreihe aus dem Jahr 2010 angelehnt. "Strike Back" ist nicht nur extrem spannend und politisch hochbrisant, sondern zugleich voller dramatischer Momente. Die Handlung spielt sich an den unterschiedlichsten Orten weltweit ab. Unter anderem geht es in das von Rebellen umkämpfte Tschetschenien, nach Indien und England. Gedreht wurde die actiongeladene TV-Serie in Südafrika und Ungarn. Die 10 neuen Folgen laufen ab 8. Oktober immer montags um 21.45 Uhr, das Staffel-Finale am 3. Dezember in Doppelfolge ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX.

Über "Strike Back"

Bei der britisch-amerikanischen Anti-Terror-Einheit Section 20 brechen mit Staffel 5 neue Zeiten an: Ein neu zusammengestelltes Team - bestehend aus Samuel Wyatt (Daniel MacPherson), Gracie Novin (Alin Sumarwata), Thomas "Mac" McAllister (Warren Brown) und Natalie Reynolds (Roxanne McKee), tritt die Nachfolge von Damien Scott (Sullivan Stapleton) und Michael Stonebridge (Philip Winchester) an. Mit modernster Technik, psychologischem Gespür für ihre Gegner und geballter Feuerkraft machen die Elitesoldaten Jagd auf den entflohenen Terroristenführer Omair Idrisi (Don Hany) und dessen in Großbritannien geborene Frau Jane Lowry (Katherine Kelly). Die Spur der Terroristen führt das S20-Team von Nordafrika über den Nahen Osten bis nach Europa. Nach und nach kommen die Terrorfahnder dem Plan ihrer Gegner auf die Spur: Idrisi und seine mächtigen Verbündeten bereiten einen Anschlag mit gestohlenen Massenvernichtungswaffen vor, dem hunderttausende Unschuldige zum Opfer zu fallen drohen. Wie in den vorangegangenen Staffeln setzen die Macher von "Strike Back" neben handfester Action vor allem auf Realismus: Berater aus Militär und Geheimdiensten achten darauf, dass es in puncto Story, Terminologie und gezeigter Vorgehensweisen so authentisch wie möglich zugeht. Das Ergebnis ist ein atemberaubendes Serienerlebnis, bei dem die Zuschauer sich mehr als einmal fragen werden, ob es hinter den Kulissen der Weltpolitik nicht genau so zugeht wie auf dem Bildschirm, denn die Kämpfe von "Black Ops"-Einheiten wie S20 finden stets im Verborgenen statt.

Sendetermine:

- Fünfte Staffel von "Strike Back" exklusiv auf FOX als deutsche

TV-Premiere ab 8. Okotber 2018 immer montags im Anschluss an

"The Walking Dead" um 21.45 Uhr, das Staffel-Finale am 3.

Dezember in Doppelfolge ab 21.00 Uhr

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als

Catch-Up über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar

Rückfragen & Kontakt:

Pia Gassner

PR & Kommunikation

Fox Networks Group Germany

Tel: +49 89 203049 120

pia.gassner @ fox.com