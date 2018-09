Novum bei THOMAS SABO: Die internationale Premiummarke führt Automatikuhren ein (FOTO)

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - THOMAS SABO präsentiert erstmals Automatikuhren und setzt dabei auf ausdrucksstarke Designcodes. Die fünf Herrenmodelle mit dem bezeichnenden Namen Rebel Automatic Skulleton - ein Wortspiel aus Skeleton-Uhr und Skull - sind ab dem 1. Oktober exklusiv bei THOMAS SABO erhältlich.

Gehäuse und Armband der neuen Rebel Automatic Skulleton zeigen sich markant in ihrer Optik und sind von der unverkennbaren DNA der THOMAS SABO Herrenschmucklinie Rebel at heart inspiriert. Acht silberfarbene Totenkopf-Motive, integriert in die Edelstahllünette, verleihen den Uhren ihre rebellische Veredelung. Das transparente Zifferblatt ist darüber hinaus das zentrale Designelement, denn es gibt einen faszinierenden Blick auf das skelettierte Miyota-Automatikwerk frei. Ein weiteres Highlight ist das in Form des ikonischen THOMAS SABO Skull-Designs aufwendig eingefasste Glas im Gehäuseboden - ein einzigartiges Feature, welches das Werk beidseitig einsehbar macht.

Die Serie umfasst fünf unterschiedliche Modelle in den Farben Schwarz, Silber und Gold mit Edelstahl- oder Lederarmband, ausschließlich erhältlich in THOMAS SABO Shops sowie im Online-Shop unter www.thomassabo.com.

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

