Die wollen doch nur spielen: Für Österreicher sind tobende Kinder nebenan kein Problem

Nürnberg/Wien (ots) -

- 88 Prozent der Österreicher haben kein Problem mit Kinderlärm in

der Nachbarschaft

- Familienorientierte Generation: Ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen

freut sich sogar über Geschrei und Getrampel

- Wen kleine Rabauken nebenan nerven, für den ist Kinderlärm oft ein

No-Go bei der Wohnungssuche

Getrampel über der Wohnung, Fußballspiel im Hinterhof, nächtliches Babygeschrei - die Österreicher bleiben trotzdem gelassen. 88 Prozent haben grundsätzlich kein Problem mit Kinderlärm in der Nachbarschaft. Das ergab eine Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale Österreichs.

Während sich knapp ein Drittel der Befragten (30 Prozent) nicht weiter an Kinderlärm stört, sind 41 Prozent der Meinung, dass Radau vom Nachwuchs zum Alltag gehört und zu gewissen Uhrzeiten toleriert werden muss - sofern mutwilliges Gepolter in der Wohnung darüber nicht die Nachtruhe stört oder der Spielplatz gegenüber nicht am frühen Sonntagmorgen lautstark belagert wird. Für knapp 17 Prozent ist Kindergeschrei sogar Musik in den Ohren - sie freuen sich über spielenden Nachwuchs in der

Nachbarschaft.

Junge Familien: Kinderkrach bei den 18- bis 29-Jährigen willkommen

Das trifft in besonderem Maß auf die Befragten zwischen 18 und 29 Jahren zu. Für ein Viertel von ihnen (25 Prozent) ist Kinderlärm in der Nachbarschaft nicht nur akzeptabel, sondern sogar willkommen, weil sie Kinder mögen oder selbst Nachwuchs haben. Auch die große Mehrheit der Pensionisten (91 Prozent) bleibt bei Kinderkrach gelassen. Sie akzeptieren ihn entweder zu bestimmten Uhrzeiten (43 Prozent) oder er macht ihnen nichts aus (34 Prozent). Damit widerlegen sie das häufige Vorurteil, ältere Menschen hätten kein Verständnis für den lauten Nachwuchs des Nachbarn.

Kinderlärm als No-Go bei der Wohnungssuche

Tobende und schreiende Kinder nebenan sind allerdings nicht jedermanns Sache: Knapp jedem 8. Österreicher (12 Prozent) rauben die lärmenden Kinder der Nachbarn den letzten Nerv. Häufig ziehen sie daraus ihre Konsequenzen: Für zwei Drittel (66 Prozent) ist Kinderlärm nebenan ein absolutes K.o.-Kriterium bei der Wohnungssuche. Bemerken sie während der Besichtigung einen Spielplatz vor der Haustür oder Geschrei im Treppenhaus, verzichten sie lieber auf die neue Bleibe und suchen weiter. Mehr als jeder 5. (21 Prozent) würde einen Umzug in Betracht ziehen, wenn er Kinderkrach erst nach dem Einzug feststellt.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Kinderlärm in der Nachbarschaft ist für mich ...

- willkommen: 17 Prozent

- egal, nicht weiter störend: 30 Prozent

- etwas, was ich zu bestimmten Zeiten tolerieren muss: 41 Prozent

- störend: 12 Prozent

Für diejenigen, die sich am Krach des Nachwuchses stören, ist Kinderlärm (Mehrfachantworten möglich):

- ein Ausschlusskriterium bei der Wohnungssuche: 66 Prozent

- ein Umzugsgrund: 21 Prozent

- ein Grund, der immer wieder zu Streit mit dem/den Nachbarn führt: 18 Prozent

- ein Grund, die Miete zu mindern: 11 Prozent

Ausführliche Ergebnisgrafiken stehen hier zum Download bereit: http://ots.de/tNy0rO

Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2018" wurden im Februar 2018 österreichweit 501 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt. Diese und andere Presseinformationen von immowelt.at finden Sie in unserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.at.

Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist mit 1,6 Millionen Visits* pro Monat einer der führenden Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich. Pro Monat werden dort mehr als 60.000 Miet- und Kaufimmobilien angeboten. Betreiber des Portals ist die Nürnberger Immowelt AG, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der

Immowelt Group, an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.

* Google Analytics; Stand: Mai 2018

