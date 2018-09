AVISO, 3. Oktober: Bürgermeister-Tag mit Ludwig in der Brigittenau

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig macht die Anliegen und Anregungen der Wienerinnen und Wiener zur Chefsache. Am Mittwoch, 3. Oktober 2018 ist der Bürgermeister mit ExpertInnen aus der Wiener Stadtverwaltung zwischen 15 und 17 Uhr am Hannovermarkt in der Brigittenau.

Beim Bürgermeister-Tag können die StadtbewohnerInnen in den direkten Kontakt mit dem Bürgermeister treten. Unterstützt wird der Stadtchef beim Bürgermeister-Tag von den ExpertInnen aus der Wiener Stadtverwaltung und dem Team des Stadtservice Wien.

Die MitarbeiterInnen des Stadtservice vor Ort sind mobil und können sich direkt um die Behebung von Problemen im Bezirk kümmern. Beim Bürgermeister-Tag vertreten sind auch Wiener Wohnen mit mehreren AnsprechpartnerInnen zu Fragen rund ums Wohnen im Gemeindebau sowie GrätzelpolizistInnen und BeamtInnen der Kriminalprävention. Mit diesem Team trägt der Bürgermeister die Lösungskompetenz der Stadtverwaltung direkt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern ins Grätzel. (Schluss) ato

Datum: 3.10.2018, 15:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Hannovermarkt Hannovergasse zwischen Othmargasse und

Gerhardusgasse

1200 Wien



