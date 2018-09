Hietzing: Konzert mit dem „Zemlinsky Trio“ am 27.9.

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Soiree in Hietzing“ ist am Donnerstag, 27. September, ab 19.30 Uhr, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) das „Zemlinsky Trio Wien“ zu Gast. Das hochkarätige Ensemble musiziert im „Großen Festsaal“ mit den befreundeten Kolleginnen und Kollegen Sigrid Kostner (Flöte), Masa Prebanda (Klarinette), Sanae Akita (Viola) und Arisa Yoshida (Kontrabass). In mehreren Besetzungen werden ausgewählte Kompositionen von Mozart, Vivaldi, Zemlinsky und weiteren großen Tondichtern zu Gehör gebracht. Der Eintritt kostet 18 Euro (Studierende: 13 Euro). Nähere Informationen und Karten-Reservierungen: Telefon 877 89 58 (Agentur „Bock’s Music Shop“), E-Mail office @ bocksmusicshop.at.

Diese festliche Musik-Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Laufend ist das Amtshaus Hietzing der Schauplatz kultureller Aktivitäten. Auskünfte über die nächsten Termine: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) und E-Mail post @ bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Zemlinsky Trio Wien:

http://zemlinskytrio.at/

Zemlinsky Trio Wien (Bock’s Music Shop):

www.bocksmusicshop.at/news180927.asp

Kultur-Veranstaltungen im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

