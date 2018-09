Pneumokokken: Apothekerkammer startet Impfstoffaktion

Aktion beginnt bundesweit am 1. Oktober (ausgenommen OÖ)

Wien (OTS) - Mit einer großen Impfaktion für die österreichische Bevölkerung möchten die Apothekerinnen und Apotheker der steigenden Verbreitung von Pneumokokken-Erkrankungen wirksam entgegentreten. Die Aktion läuft in allen Bundesländern mit Ausnahme von Oberösterreich von 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019. Die Impfstoffe gegen Pneumokokken sind in den Apotheken lagernd und kosten im Aktionszeitraum rund ein Drittel weniger. Die Apothekerinnen und Apotheker halten alle Details parat.

Bei Pneumokokken handelt es sich um Bakterien, die gefährliche Entzündungen hervorrufen können. Dazu gehören die Lungenentzündung, die akute Mittelohrentzündung, die akute eitrige Gehirnhautentzündung sowie weitere schwere Erkrankungen. Diese können die Nebenhöhlen, Herzinnenhaut, das Bauchfell (Bauchfellentzündung) und die Gelenke im Sinne einer Arthritis betreffen. Betroffen sind vor allem Kleinkinder, ältere Menschen, chronisch Kranke sowie Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Generell können die Pneumokokken aber jedem Menschen gefährlich werden. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist Keimträger. Die Erreger befinden sich im Bereich der Atemwege und können speziell im Zusammenhang mit einer echten Virusgrippe zu gefährlichen Komplikationen führen.

Durchimpfungsrate steigern

„Trotz klarer Vorgaben im Österreichischen Impfplan wissen viele Menschen nicht, wie es um ihren Impfstatus bestellt ist. Die Folge sind zu geringe Durchimpfungsraten in der Erwachsenenbevölkerung“, klagt Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer. Mit der Abgabe von verbilligtem Impfstoff wolle die Apothekerschaft dem entgegenwirken. „Denn es ist wissenschaftlich erwiesen: Impfungen sind das wirksamste Mittel, um sich gegen schwere Krankheiten zu schützen und so gefährliche Auswirkungen verschiedener Infektionskrankheiten zu verhindern. Außerdem zählt das Impfen zu den einfachsten und günstigsten Vorsorgemaßnahmen. Daher: Kommen Sie in Ihre Apotheke und informieren Sie sich“, so der Appell Kobingers.

