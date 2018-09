Raub: Schüler als Tatverdächtige ausgeforscht

Wien (OTS) - Datum: 18.07.2018

Uhrzeit: 16:55 Uhr

Adresse: 15., Felberstraße

Über die Plattform „Instagram“ geriet Mitte Juli ein 15-Jähriger in das Visier mutmaßlicher Räuber. Der Jugendliche hatte sich ein Treffen mit einem 14-Jährigen ausgemacht, den er zuvor über die Mobiltelefon-Applikation kennengelernt hatte. Im Bereich Felberstraße wurden dann beide Personen von zwei vorerst unbekannten, ebenfalls jungen Tätern beraubt. Zunächst als Opfer geführt verwickelte sich der 14-jährige Türke bei seiner Vernehmung in Widersprüche und gab schließlich zu, Mittäter bei dem von ihm und zwei anderen Jugendlichen geplanten Raub gewesen zu sein: Der Raub an ihm war lediglich gespielt, während jener an dem 15-Jährigen echt war. Geraubt wurden etwas Bargeld und ein Mobiltelefon der Marke Apple. Er nannte schließlich die Namen der beiden Komplizen (14, Tschetschenien; 15, Syrien), welche ebenfalls zu der Tat geständig sind. Alle drei Beschuldigten wurden auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at