Der Tag des Hashtag: #24h133 Twittermarathon der @LPDWien 2018

Wien (OTS) - Datum: 29.09.2018 bis 30.09.2018

Uhrzeit: 07:00 bis 07:00

Adresse: -

Am kommenden Wochenende startet die Wiener Polizei zum zweiten Mal einen „Twittermarathon“. Unter dem Hashtag #24h133 werden über den Twitteraccount der LPD Wien 24 Stunden lang alle an Sektorstreifen im Stadtgebiet ausgegebenen Einsätze veröffentlicht. Ziel der Aktion ist es, der Bevölkerung einen konkreten, aktuellen und vollständigen Einblick in die tägliche Arbeit der Streifenbesatzungen in Wien zu ermöglichen und so das breite Spektrum der Polizeiarbeit näher zu bringen.

Bei dieser Aktion werden von den Twitterteams direkt in der Landesleitzentrale der LPD Wien alle Einsätze und Notrufe mitverfolgt. Kommt es tatsächlich zu einem Einsatz für eine Sektorstreife, werden Einsatzgrund und der betroffene Bezirk getwittert. Um Behinderungen der Einsätze durch Schaulustige zu vermeiden, werden keine näheren Einsatzörtlichkeiten veröffentlicht.

Der Twittermarathon wird zeitgleich zum „Tag der Wiener Polizei“ abgehalten, bei dem die Bevölkerung jährlich hautnah die Polizei in Form von Vorführungen und direkten Gesprächen „erleben“ kann. Der Tag der Wiener Polizei findet am 29.09.2018 ab 09:30 Uhr in der Rossauer Kaserne statt. Nähere Informationen hierzu auf http://www.polizei.gv.at/wien .

