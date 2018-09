PORTER feiert das vierte Mal die Liste der "Incredible Women"

Die vierte Liste der "Incredible Women" von PORTER, veröffentlicht in der Winterausgabe mit Julianne Moore auf dem Titelblatt, feiert Frauen, die uns in diesem Jahr gestärkt und inspiriert haben. Ausgangspunkt für die Liste für das Jahr 2018 war die #MeToo-Bewegung, die im vergangenen Oktober ins Leben gerufen wurde, als sexuelle Übergriffe in der Film-, Mode- und in anderen Branchen ans Tageslicht kamen. Dies war ein unglaublicher Katalysator für echten Wandel. "Wir leben in einer sich schnell ändernden Welt, in der Frauen nicht nur weniger Angst haben, sich zu äußern und den Status quo in Frage zu stellen, sondern auch echte Veränderungen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft insgesamt bewirken", sagt Porter-Chefredakteurin Lucy Yeomans.

Ein Sinn für Mut, Stärke und Zweckbestimmung hat den Titel "One Year Stronger" für die diesjährige Liste geprägt, die Frauen in den Vordergrund stellt, die ganz konkret Schritte gesetzt und sich geäußert haben - zu sexuellem Missbrauch, Gleichstellung der Geschlechter, Waffenkontrolle oder zu gleicher Bezahlung - in einem nie dagewesenen Ausmaß von Entschlossenheit und klarer Zielsetzung.

Die Liste beginnt zunächst mit der Würdigung jener 300 Frauen, die hinter der "Time's-Up"-Bewegung stehen, darunter Reese Witherspoon, Jessica Chastain und Ashley Judd. Weitere weltweit gefeierte Heldinnen sind: Michelle Obama, Meghan Markle, Frances McDormand, Oprah Winfrey und die Journalistinnen Megan Twohey und Jodi Kantor, die die Harvey-Weinstein-Story in den The New York Times veröffentlicht haben.

PORTER hat außerdem vier "Incredible Women" dazu engagiert, offene Briefe zu verfassen, unter anderem Meryl Streep, die erörtert, warum wir heute mehr als je zuvor auf Journalisten angewiesen sind: "Wir haben die Pflicht, gegenwärtig aktive Journalisten weltweit zu schützen, sie zu verteidigen und ihnen zu danken, denn sie sind, gemeinsam mit ihrem Gewissen und ihren Prinzipien, die Verfechter einer freien und gut informierten Gesellschaft."

